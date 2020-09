Il ne pouvait pas disputer la finale du WTA Premier 5 à Cincinnati mais Naomi osaka Je savais bien que cette mauvaise boisson pouvait l’aider à affronter ça US Open. Deux jours plus tard, la Japonaise a fait ses débuts malgré une gêne toujours tirée dans sa jambe gauche, un inconvénient qui l’accompagnera sûrement là où son tournoi atteint. Plus tard, dans la salle de presse, la quatrième graine a expliqué ce qu’il ressent et quelles ont été les plus grandes difficultés dans ce premier test sans public.

– Jouez sans public

«Je pense que la chose la plus positive à ce sujet est qu’il n’y a aucun risque que cela me distrait. Parfois, je suis distrait, tout à coup je vois une personne avec une tenue cool ou quelque chose comme ça, je vois quelqu’un faire quelque chose et je perds déjà la concentration. À cet égard, je suppose que c’est maintenant plus facile. Le plus difficile est de ne pas pouvoir se nourrir de l’énergie de toute la foule, tout devient plus solitaire si vous passez une mauvaise journée. Heureusement, j’ai toujours été très compétitif, donc j’essaie de ne pas être affecté par cela ».

– Message sur votre masque

«Tout ce que je veux, c’est sensibiliser. Je suis conscient que le tennis est un sport que l’on voit partout dans le monde et peut-être qu’il y a quelqu’un qui ne connaît toujours pas l’histoire de Breonna Taylor. Peut-être que quand il me voit, il l’aime et ensuite je le recherche sur Google ou quelque chose de similaire. Pour moi, le but est de répandre cette prise de conscience. J’ai le sentiment que plus les gens connaissent l’histoire, plus les gens s’y intéressent ».

Match à égalité contre Doi

«La chose la plus importante que je voulais apporter à ce tournoi était le sentiment d’être calme, même si cela devient toujours plus difficile lorsque vous affrontez des joueurs dont vous savez qu’ils peuvent élever leur niveau. Ces types de joueurs ont souvent l’impression de n’avoir rien à perdre, c’est exactement ce qui s’est passé dans le deuxième set. C’est vrai aussi que je n’ai pas joué aussi bien que dans le premier set, j’ai subi une légère chute, mais ensuite dans le troisième je me suis assez bien rattrapé ».

– Blessure à la jambe gauche

«Physiquement, je sens que je pourrais être meilleur, mais je ne peux pas me plaindre parce que, après tout, j’ai gagné le match. Pendant le match, il est vrai que ça a empiré un peu, comme si j’avais encore besoin de temps de récupération, mais j’avais hâte de revenir. Pour moi, c’est comme un défi, je sens que chaque Grand Chelem que je joue est une histoire différente, je vous dirais que je me suis senti totalement différent dans chaque Grand Chelem auquel j’ai joué. C’est simplement une question d’amélioration, nous verrons ce qui se passe ».

– Prochain adversaire: Camila Giorgi

«J’adore jouer contre de grands frappeurs, j’ai l’impression que c’est beaucoup plus amusant d’affronter quelqu’un qui a aussi la capacité d’avoir le jeu entre ses mains, au lieu d’être constamment stressé parce que vous savez que vous devez terminer tous les points par vous-même. Décidément, je pense que ce sera un duel très amusant, même si tout cela sera très étrange du fait qu’il n’y a pas de public. Nous sommes tous les deux des joueurs très concentrés, elle fait tout très vite. Ce sera intéressant « .