Ces sensations uniques avant un Grand Chelem envahissent à nouveau tous les fans de tennis. Illusion, nerfs, espoir, envie de voir le tennis et tendance incontrôlable à faire des prédictions et des prédictions. C’est ce que la rédaction de Puntodebreak entend faire dans cet article avant US Open 2020, qui établit qui certains de nos experts considèrent comme les gagnants, les surprises positives et les déceptions. Qui pensez-vous sera le plus correct? Oserez-vous faire vos prédictions?

PRÉDICTIONS WTA

Diego Jimenez

Vainqueur: Karolina Pliskova

Il est vrai que sa défaite à Cincinnati peut nuire à son favoritisme, mais je pense que le moment est venu pour la Tchèque. Après des années à courir après un Grand Chelem, la vitesse de ces pistes, le temps qu’il a eu à s’entraîner et son statut de tête de série n ° 1 peuvent lui donner beaucoup de confiance. C’est assez abordable et jouer sans public peut vous aider à ressentir moins de pression.

Déception: Serena Williams

Cela semble être la grande opportunité pour l’Américaine d’ajouter ce 24e titre tant attendu du Grand Chelem qui semble plus aiguiser son existence que de la doter d’illusion, ces derniers temps. Cependant, l’insécurité et la peur de l’échec gagneront à nouveau la partie. Le problème de Serena n’est pas tant ses rivales qu’elle-même, et la vérité est que je crois que Stephens au troisième tour, ou Anisimova ou Sakkari au quatrième, ont les conditions pour provoquer un effondrement dans son esprit et, par conséquent, dans son tennis. .

Surprise: Kim Clijsters

Je crois fermement en cette aura gagnante, ces immatériels que seuls quelques-uns possèdent et qui vont au-delà de la forme physique, de l’âge ou du contexte. La Belge a eu le temps de se préparer, son expérience l’aidera à gérer des situations stressantes et, honnêtement, je ne serais pas surpris de la voir en huitièmes de finale ou même en quatrième. Alexandrova, Kuzmova ou McNally et Mertens, fatigués de l’expérience de Cincinnati, sont des joueurs abordables pour elle. Ce serait spectaculaire d’assister à un duel entre Kim et Kenin en huitièmes de finale et qui sait ce qui pourrait s’y passer.

Fernando Murciego

Vainqueur: Johanna Konta

Et pourquoi pas? Dans le sac des 20 meilleures graines, je ne trouve aucune raison de distinguer un joueur par rapport à un autre. Le circuit féminin a longtemps été impossible de venir en tant que gourou et de prédire quoi que ce soit. Je reste avec la Britannique, j’ai aimé la voir à Cincinnati et ce tournage peut l’aider à continuer à avancer à New York. Pouvez-vous imaginer un nouveau champion actif du Grand Chelem? Ne l’imaginez pas, c’est sûrement ce que le destin nous a préparé pour cet étrange et singulier tournoi.

Déception: Venus Williams

Je ne le ferais pas, car je suis de ceux qui souhaitent que Vénus puisse avoir la meilleure clôture possible à une carrière légendaire, mais il m’est de plus en plus difficile de la voir concourir au plus haut niveau dans ce type d’événements. Rien qu’en regardant les débuts, contre Muchova, on se demande à quel point la route peut être compliquée et longue pour le plus âgé des Williams. J’espère que je me trompe, mais je mets mon vote sur le fait que Vénus quittera New York avec un mauvais goût dans la bouche.

Surprise: Maria Sakkari

Après avoir éliminé Serena Williams, je pense qu’il serait même bon de dire au revoir à Cincinnati le lendemain. Le tennis l’a, le physique l’a et, surtout, il est toujours disponible sans aucune pression. Tout comme les autres joueurs qui ont déjà remporté le Grand Chelem vont avec la valise de devoir prouver leur valeur à chaque endroit, la Grecque a le potentiel de savoir qu’à tout moment elle frappera. Dans des conditions extrêmes comme celles de New York, notez son nom pour qu’il nous invite, au moins, à un quart de finale.

Ruben Perez

Vainqueur: Naomi Osaka

Honnêtement, je vois le titre japonais qui se répète à New York. Il atteint son meilleur niveau lors du tournoi précédent correspondant à Cincinnati. Compte tenu du fait que ce sont les mêmes pistes que celles où se déroulera le Grand Chelem de New York, je donne beaucoup de chances aux Japonais. Des conditions de piste très rapides parfaites pour elle que nous savons avec certitude sont écrasantes. Je vois qu’il leur est difficile de l’arrêter et l’expérience en a plus qu’assez quand il s’agit de savoir si son pouls peut trembler ou non.

Déception: Sofia Kenin

« Sonya » Kenin a vécu, bien que dans le peu qui a été contesté en 2020, une gueule de bois plus que logique après avoir capturé son premier grand à l’Open d’Australie. À l’exception du tournoi de Lyon, un tournoi de rang inférieur qui a conquis par à-coups contre des joueurs éloignés du top 50, le reste des tournois post-australiens se sont soldés par des pertes au premier tour. Elle n’a pas récupéré les sensations de Melbourne et elle est vue avec beaucoup de pression et très agrippée. Un deuxième tour avec Zvonareva ou Leylah Fernández peut être votre adieu au tournoi.

Surprise: Jennifer Brady

Surprise relative, oui l’Américain. Cela a apporté un 2020 à la pause plutôt intéressante avec des trimestres à Brisbane et des demi-finales à Dubaï, dans les deux tournois remontant à la phase précédente. Elle a récemment remporté l’événement de Lexington et est une joueuse montante. Très agressif, jouant à domicile et qui sait déjà ce que c’est que d’être en deuxième semaine à New York. En 2017, c’est Karolina Pliskova qui l’a arrêtée. Pourquoi pas une revanche contre la Tchèque cette année, alors qu’elle traverse cette partie du tableau? Surprise potentielle pour moi Jennifer.

Prédictions ATP

Vainqueur: Novak Djokovic

Je pense que c’est ta chance. Il sait qu’il est le seul du Big 3 à être dans la bulle et cinq sets, l’histoire change. Le Serbe n’est pas un favori, il est un favori. Je dirais que seuls un ou deux hommes seraient capables de « perdre le respect » et de ne pas grincer des dents s’il lui faisait face dans une hypothétique finale, mais il reste à voir s’ils sont capables d’atteindre ce match, en premier. De plus, je pense que la chance lui a souri et il a une image assez simple jusqu’à atteindre les quarts de finale. Sauf une grosse surprise, je crois que, à cet US Open, Nole obtiendra son 18e Grand Chelem.

Déception: Dominic Thiem

Bien que je pense que Cincinnati était un mirage, être la tête de série n ° 2 du tirage au sort pourrait peser sur lui pour ce tournoi. On s’attend à ce qu’il atteigne la finale, au moins, après ce qu’il a vu lors du dernier Open d’Australie mais je ne sais pas, il me donne des sentiments étranges. Il a des adversaires coriaces en route pour les quarts de finale / demi-finales et je le joue pour être l’une des déceptions du tournoi. De manière générale, je pense que nous verrons pas mal de graines perdre dans les trois premiers tours.

Surprise: Andrey Rublev

Depuis que j’ai vu sa peinture, je l’ai vu frapper la cloche. D’abord parce que Berrettini n’est pas non plus dans un grand moment et parce qu’il affronterait son compatriote Medvedev en quarts de finale, ce qui n’est pas qu’il ait montré le niveau de l’an dernier. Je vois Rublev faire des demi-finales ici depuis le bas de la surface et avec une chance sérieuse d’atteindre la finale. Je pense que c’est peut-être le tournoi où le Russe décolle enfin et réalise un bon résultat.

Carlos Molins

Vainqueur: Dominic Thiem

Peut-être que la grande majorité d’entre vous dira que Novak Djokovic est le grand favori car dans le meilleur des cinq sets, il est presque invincible, il a une occasion unique de combler l’écart avec Rafa et Roger … mais Cincinnati va faire des ravages. Lors de sa rencontre avec Bautista, il avait l’air très fatigué et, à long terme, je pense qu’il l’accusera. Thiem, en revanche, va être un peu plus reposé après sa défaite au deuxième tour contre Krajinovic. Il voudra se racheter après ce coup et est donc mon préféré devant Nole, Medvedev ou Tsitsipas.

Déception: Alexander Zverev

Il est très courant de le voir dans ce type d’espace, mais c’est que l’un des favoris est celui que je vois le plus de possibilités de succomber aux premiers changements. Son match de premier tour contre Kevin Anderson dit tout. Je vois le Sud-Africain battre Sascha en quatre sets.

Surprise: Filip Krajinovic

Il a été découvert dans ce Cincinnati Masters 1000, battant des joueurs comme Thiem et Fucsovics de manière convaincante. De plus, il avait Milos Raonic sur les cordes et sera sans aucun doute l’un de ces joueurs qu’aucun joueur de haut niveau ne voudrait affronter dans les premiers tours. Je parie sur le bon Filip en mode surprise devant Opelka, Rublev ou Evans.

Alejandro Arroyo

Vainqueur: Stefanos Tsitsipas

Je sais que ce n’est pas l’option la plus simple, qu’il y a beaucoup d’humidité, mais je compte sur sa persévérance et dans les cinq sets pour aller loin, pour marquer les différences par match ou par expérience par rapport aux autres prétendants. Malgré sa chute en demi-finale à Cincinnati, je pense qu’il est le joueur le plus préparé à gagner après, évidemment, Djokovic ou Thiem. Je pense que c’est peut-être votre temps.

Déception: Alexander Zverev

La déception est un mot un peu particulier, car cela dépend des attentes que suscite le protagoniste, et celles de Zverev ne sont pas nombreuses ou il ne fait pas partie de ceux qui soulèvent le plus pour le moment, mais il ne manquera pas de regards car son objectif et sa position doivent se battre pour le titre. Cela ne me donne pas assez de calme pour faire du bon travail. Oui, il y a les demi-finales de l’Australie dans le souvenir proche, mais trop d’instabilité mentale pour atteindre l’endroit qu’il cherche avec Ferrer. Au moins pour l’instant.

Surprise: Dan Evans

Si Dominic Thiem n’est pas un champion, qu’il le soit car en huitièmes de finale il a rencontré Dan Evans et il a compliqué, qui sait si même la défaite, le joueur de tennis autrichien. Le Britannique joue très bien depuis son retour sur les courts et a remporté des victoires de niveau et de valeur au cours de cette période. Il a des coups de qualité, son revers est constant et il sait jouer aussi avec le potentiel du rival. Ce serait un très bon match dans ces huitièmes.