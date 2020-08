C’est un fait bien connu que Serena Williams vise à égaler le record du plus grand nombre de titres en simple du Grand Chelem actuellement détenu par Margaret Court. L’Australienne a remporté 24 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, et Williams est l’un derrière avec 23 chelems.

Même son entraîneur, Patrick Mouratoglou, a déclaré à plusieurs reprises que Williams voulait remporter une 24e majeure en simple. Williams, 38 ans, s’est rapprochée – elle a atteint quatre finales après son dernier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2017 – et elle a échoué dans ces quatre chelems.

Mais Lindsay Davenport, une ancienne rivale de Williams et maintenant un commentateur de tennis de premier plan, dit que l’objectif de Serena de remporter un 24e Chelem lui met une pression supplémentaire inutile.

Davenport dit que la quête de Serena Williams pour le 24e Chelem met une pression inutile sur elle

S’exprimant dans l’émission Tennis Podcast, Davenport a déclaré: «Vous savez, ils sont si différents.

Lors de certains des tournois du Grand Chelem de Margaret Court, seuls des Australiens ou de petits nuls ont été joués. Je ne sais pas, Serena a le record d’Open Era. Je pense qu’elle l’a déjà. Mais il y a cette fascination pour arriver à 24 ou 25 ans et cela lui met en quelque sorte une pression presque inutile. «

Alors que 13 des 24 tournois majeurs de Court sont arrivés dans l’ère pré-ouverte, les 23 chelems de Serena sont déjà un record de l’ère ouverte. Davenport dit dans le podcast que Serena a incroyablement bien réussi en atteignant la finale du Slam après son retour de l’accouchement, ce qui est une chose très difficile à faire, mais comme les fans et les médias sont tellement habitués à la voir gagner, ses pertes dans ces les finales semblaient être une déception.

L’ancien n ° 1 mondial a également déclaré que la pandémie actuelle n’a bien servi aucun des joueurs plus âgés car elle a privé de nombreux joueurs, tels que Federer, Nadal, Djokovic et Williams, de la chance de créer l’histoire; et poursuit en disant qu’il a été formidable de voir autant de joueurs de haut niveau continuer à jouer jusqu’à la fin de la trentaine, ce qui est un grand changement ces dernières années par rapport aux temps précédents où les meilleurs joueurs ont pris leur retraite à un âge beaucoup plus précoce. .

Le tournoi du Grand Chelem de l’US Open débute à New York le 31 août et Serena Williams sera à nouveau parmi les favorites pour le titre féminin.