Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal Il a accordé une interview à GQ où il a analysé toutes les actualités du monde du tennis, plus précisément son retrait de l’US Open, déclarant que pour le moment le sport est secondaire et qu’actuellement le plus important est la santé. Il a également parlé de l’influence de son oncle Toni sur son jeu et de la proximité de sa retraite du tennis professionnel.

-Situation de la vie de l’accouchement à domicile:

« Quand vous vivez dans une situation comme celle-ci, tout le sport prend toujours le dessus. Je me fiche de savoir si la pause me profite ou me fait mal, je n’ai simplement pensé à rien au tennis. Je pense qu’il y a eu beaucoup plus de choses importantes comme penser à quelque chose que je pense être encore secondaire. Quand les choses redeviendront bonnes, j’espère que je pourrai être à nouveau prêt et rester compétitif dans chaque tournoi auquel je jouerai. «

-Il a été lancé avec une campagne avec la Croix-Rouge pour obtenir des avantages:

«Je parlais constamment avec mon équipe parce que je voulais faire quelque chose pour aider, mais je ne savais pas comment. Je me suis toujours jeté dans de nombreuses tragédies mais c’était différent. Mon équipe m’a dit qu’il y avait une campagne de réponse de la Croix-Rouge et ce que j’ai fait directement était de me mettre J’ai appelé Pau Gasol pour lui parler de la campagne et à quel point il serait agréable et nécessaire pour le monde du sport de s’impliquer dans cette initiative. Pau m’a rapidement dit qu’il voulait participer, car il ressentait la même chose que moi. Puis plus tard plus tard d’autres visages du sport comme Julen Lopetegui se sont joints « .

-La figure de Toni Nadal au sein de sa carrière sportive:

« Si nous parlons en termes sportifs, Toni a sans aucun doute été la personne la plus importante de ma carrière. Sans lui, je ne serais pas directement un joueur de tennis. En 2017, c’est lui qui m’a dit qu’il voulait se reposer et se concentrer davantage sur l’Académie ou être plus Nous n’avons eu aucun problème. Tout a toujours été très bien avec lui. J’ai toujours dit tout au long de ma carrière, qu’avant d’être son élève, je suis son neveu. Avant qu’il était mon entraîneur, c’est mon oncle ».

-À chaque fois que sa retraite du tennis professionnel se rapproche:

« Tout dans la vie a un début et une fin. Pour être honnête, je ne suis pas de ceux qui ont généralement peur de la fin. Je respecte oui, mais je crains non. Quand viendra le temps de se retirer du tennis professionnel, il sera temps de l’accepter et pour continuer à chercher des motivations dans la vie. «

-Mots à Roger Federer et à son combat pour être le joueur de tennis avec le plus de titres du Grand Chelem:

« Je ne pense pas que Roger continue de jouer au tennis pour moi ou pour qui que ce soit. Il continue de jouer au tennis parce qu’il aime ce sport et parce qu’il aime continuer à jouer au tennis. Pour cette simple raison, parce qu’il aime faire ce qu’il fait et sa passion C’est la même chose qu’il y a plusieurs années », a conclu le joueur des Baléares.