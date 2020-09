L’US Open 2020 a dû faire face à de nombreux retraits massifs, également en raison de la situation sanitaire délicate qui a mis le monde entier à genoux au cours des six derniers mois. Les absences de Roger Federer et du tenant du titre Rafael Nadal sont les plus évidentes, puisque c’est depuis 1999 qu’il n’y a pas eu de Grand Chelem sans les Suisses et les Espagnols à la fois.

Alors que Roger restera stationnaire jusqu’au début de 2021, Rafa a décidé de concentrer toutes ses énergies sur Roland Garros dans le but d’égaler le record de tous les temps du Grand Chelem. Nick Kyrgios et Stan Wawrinka ont rejoint la liste des forfaits, bien que pour des raisons différentes.

Côté féminin, Ashleigh Barty et Simona Halep ont renoncé au voyage aux Etats-Unis, alimentant les espoirs de Serena Williams. Selon l’ancien numéro 1 mondial Boris Becker, l’absence de Nadal est la seule qui puisse être valablement justifiée.

Becker sur Rafael Nadal

« Certains des hommes sont également portés disparus, mais j’exclure Rafael Nadal des critiques », a déclaré Boris Becker au Daily Mail. «Il a tant fait pour le match et il est évident qu’il veut se préparer pour l’Open de France reporté – qui a été déplacé à un début fin septembre – et se donner les meilleures chances de gagner un 20e Grand Chelem.

Compte tenu de son âge de 34 ans, des problèmes qu’il a eu avec ses genoux et ses chevilles, ainsi que le changement de surface, alors il est logique pour lui de s’asseoir celui-ci et de se préparer pour Paris. C’est dommage que Nick Kyrgios ne soit pas là non plus, mais je m’attendais toujours à ce qu’il annule car je doute qu’il aime vraiment le jeu.

Pour ceux qui le font, c’est une grande chance de gagner une majeure très différente et historique. Je les félicite d’avoir fait le voyage et je ne sous-estimerai pas les réalisations de ceux qui finissent par bien se débrouiller ». La star du tennis Novak Djokovic a proposé l’idée de former un syndicat de joueurs pour représenter les joueurs de tennis professionnels masculins.

Bien que Djokovic soit l’un des noms les plus notables du sport, son idée n’est pas soutenue par ses collègues débutants. Roger Federer et Rafael Nadal se sont prononcés peu de temps après l’annonce et ont déclaré qu’ils s’opposaient à une telle idée.

Actuellement, les joueurs de tennis ne sont pas représentés par un syndicat. Les tweets de Djokovic et Pospisil indiquaient: « Après la réunion fructueuse d’hier, nous sommes ravis d’annoncer le début de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA). La première association de joueurs de tennis depuis 1972. »