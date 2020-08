Milos Raonic toujours sans perdre de sets Cincinnati. Querrey, Evans et Murray ont subi dans leur propre chair le grand niveau, également en crescendo, du joueur de tennis canadien. Dans un duel a priori très serré, il s’est retrouvé avec une énorme supériorité mentale et tactique de sa part sur son rival, un Andy Murray qu’à aucun moment il n’a déchiffré le match et a simplement commencé à courir derrière le ballon sans autre argument.

La dépense offerte par Milos doit être mise en évidence pour évaluer que son niveau était si bon qu’il ne fallait pas chercher plus loin. Le finaliste de Wimbledon 2016 a élaboré un plan convaincant et l’a exécuté avec énormément de détermination et d’habileté tout au long du match, en particulier ponctuel et précis au début de chaque set, où Milos s’est concentré à effrayer Murray sur la base de points rapides, peu de continuité. et reste très agressif au deuxième service.

Ce plan lui a accordé la précieuse cassure des deux manches, qui en sa possession est de l’or pur compte tenu de son niveau de service. Mais là où nous devons nous arrêter, c’est dans le match de base, où il était supérieur à quelqu’un qui, même à ce stade de sa carrière, est supérieur à bon nombre des grands joueurs du circuit. Là Raonic a utilisé les conditions, avec une piste très rapide, pour attaquer les deux coins et toujours à grande puissance, sans crainte de percer le ballon et de ne pas temporiser, surtout avec son tir « fétiche », le croisé inversé à droite trouvant des angles court.

Ainsi, un deuxième set avec une double pause a été développé, qui a été suivi d’une pause pluie intéressante pour Murray. Une pause assez longue qui n’a pas empêché Raonic de revenir des vestiaires avec la même ou meilleure mentalité. Il est retourné dans le feu croisé, dans des taches de toute fourrure – courte et longue – et n’a pas hésité pour Andy à entrer dans la réunion et à trouver le passage nécessaire à l’assaut.

Cela a été vérifié avec une pause d’entrée de Milos, qui marchait et frappait avec une confiance évidente, ajoutant trois victoires d’affilée et transmettant des sentiments extrêmement positifs principalement dans la défense à sa droite, sans perdre de vue, et dans une mobilité fantastique malgré vitesse de jeu plus rapide. Milos arrive fort.