Le Canadien Milos Raonic, numéro 30 mondial, Il a remporté ce vendredi 7-6 (5) et 6-3 au Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, et a obtenu pour la première fois etIl a atteint la finale du tournoi Cincinnati Masters 1000.

28/08/2020 à 21:48

CEST

.

Milos, qui a battu Tsitsipas pour la deuxième fois cette saison après l’avoir fait en janvier dernier à l’Open d’Australie, aura dans la grande finale le vainqueur de la deuxième demi-finale que le Serbe jouera Novak Djokovic, première tête de série, contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut, huitième tête de série.

Si le duel est avec Djokovic, Le numéro un mondial est invaincu lors des 10 matchs qu’il a disputés avec Raonic, 29 ans, alors que s’il le fait contre Bautista Agut, le joueur de tennis canadien domine les Espagnols 5-0.

Duel de service

Comme prévu, l’affrontement entre Raonic et Tsitsipas allait être décidé en fonction du service, qui était encore une fois la meilleure arme du joueur de tennis canadien, qui a placé 12 as pour seulement quatre de son rival pendant les heures et 38 minutes que dura le match.

Cette fois, Tsitsipas ne pouvait pas utiliser efficacement les retours de rotation et les coups au fond du terrain car Raonic était toujours supérieur dans l’échange de coups. et a empêché le joueur de tennis grec d’obtenir une passe pour ce qui aurait été sa troisième finale d’un Masters 1000.

Raonic a décidé le premier set sur le douzième but du tie-break quand il a fait la pause nécessaire sur le deuxième service de Tsitsipas. pour le gagner après qu’aucun des deux joueurs n’ait abandonné son service avec huit « as » pour le joueur de tennis canadien et trois pour le Grec.

Tsitsipas ne réagit pas

Le second a commencé de la même manière, avec le service tenu par Raonic, qui a réalisé son neuvième « as » pour profiter et faire de Tsitsipas la seule « pause » de son service qui a été celle qui a fait la différence dans le score final.

Raonic a prouvé une fois de plus cette semaine qu’il est en pleine forme, il est une force majeure Et ce sera peut-être la grande surprise cette année à l’US Open.

Le joueur de tennis canadien, qui disputera sa quatrième finale d’un Masters 1000 en tant que professionnel, il l’a déjà fait lors de la Coupe Rogers 2013, du Rolex Paris Masters 2014 et du BNP Paribas Open 2016 à Indian WellsCe sera également le premier d’un tournoi sur dur depuis qu’il a disputé le Delray Beach Open en 2017.

Raonic, en forme

Raonic, qui a remporté sa 350e victoire en carrière sur l’Américain Sam Querrey au premier tour du tournoi, a également surpassé l’Anglais Daniel Evans, l’ancien double champion d’Ecosse Andy Murray et a sauvé une balle de match contre le Serbe Filip Krajinovic avant d’atteindre la demi-finale.

Tandis que Tsitsipas, 22 ans, qui avait montré qu’elle n’avait pas peur des gros serveurs, après avoir battu le Sud-Africain Kevin Anderson et les Américains John Isner et Reilly Opelka aux tours précédents, ce dernier s’est blessé au premier set et a dû se retirer, cette fois il ne pouvait pas avec la puissance de Raonic, dans ce qui était son cinquième demi-finale d’un Masters 1000