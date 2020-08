Semaine de grandes attentes pour rencontrer le champion d’Espagne après des jours de chaleur dépassant les 30 ° C et des contrôles anti-Covid-19 rigoureux.

Avec les deux tables pleines de surprises, l’Alicante Daniel Mérida, qui venait de vaincre la surprise du tournoi et le joueur de JC Ferrero-Equelite Rafael Segado Esteve (U14), a été mesuré en finale des garçons, contre Alejandro Verdasco, tête de série Nº3 de la boîte mâle. Le match, en moins d’une heure, était pour Mérida qui avec un tennis solide et agressif a battu son rival par 6/0 6/0.

Au tirage au sort des filles, une fin inattendue pour deux joueuses qui n’étaient pas favorites pour remporter le tournoi. D’un côté le Catalan Raquel Caballero, et de l’autre le joueur du WC et JC Ferrero-Equelite, Meritxell Boix. Après un premier set écrasant pour le Caballero, le Valencien s’est lancé dans le combat mais ce n’était pas suffisant pour rester avec le match. Le résultat final était 6/2 7/6 (3).

La cérémonie de remise des prix a été suivie par le président de la Fédération royale espagnole de tennis, Miguel Díaz Román; le vice-président de la RFET, actuel président de la Fédération valencienne de tennis et fondateur de l’académie, M. Antonio Martinez Cascales; l’ancien joueur et capitaine de la Coupe des Fédérations, Anabel Guerrero; et l’hon. Le conseil municipal de Villena, le conseiller pour les sports Maite Gandia et le conseiller pour l’urbanisme Javier Martinez.

Une fois de plus, l’académie de l’ancien n ° 1 du classement ATP en 2003, Juan Carlos Ferrero, est un exemple qui, avec responsabilité et organisation, vous permet de profiter d’un bon tennis.

Résultats finaux du Championnat d’Espagne Cadte:

Mérida Aguilar D. à Verdasco Ortiz, A. (3) 6/0 6/0 Caballero Chica, R. Boix Molla, M. 6/2 7/6 (3)