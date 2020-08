Lorsqu’un changement, les réactions qu’il génère sont généralement un bon thermomètre de son ampleur. La création du nouveau PTPA (l’Association des joueurs de tennis professionnels si l’on traduit son acronyme en espagnol) a provoqué un véritable tremblement de terre sur le circuit. Il a forcé les plus grandes instances dirigeantes à s’exprimer sur la question, a sorti les meilleurs joueurs du circuit de leur repos et a promis que ce ne serait que le premier chapitre d’une longue saga dans laquelle les joueurs veulent gagner plus de pouvoir.

Le fait que les réactions aient été si variées nous dit que l’idée, au moins, agité et excité à parts égales. Les réactions à la création de cette entité, encore dans sa phase embryonnaire, ont été mitigées. Lorsque la bombe a explosé, les premiers à sortir ont été les principaux tournois de tennis et les instances dirigeantes, un sport avec une grande variété d’organismes qui ont tendance à assurer leur sécurité de manière indépendante. Cependant, quand ce qui pourrait être une telle menace potentielle apparaît … l’unité fait la force.

Ou alors ils ont dû penser ATP, ITF et les quatre tournois du Grand Chelem. Tous ont publié une déclaration commune appelant à «l’union» en ces temps difficiles et déconseillant la création d’un organe parallèle, avec le désir que le statu quo reste tel qu’il est. « Après cette crise, il est temps pour une plus grande union si possible, il est temps d’agir en recherchant les meilleurs intérêts de notre sport, aujourd’hui, demain et toujours. Quand nous travaillons ensemble, nous sommes un sport plus fort. » C’était seulement la première tuile domino tomber, puisque les plaidoyers de ces entités trouveraient un plus grand soutien.

Réponse des organes directeurs mixtes du tennis à la déclaration de l’ATP relative à la représentation des joueurs ➡ https://t.co/1CHuSYvY0b pic.twitter.com/Irrb6s7Gzh – ITF Media (@ITFMedia) 29 août 2020

Rafael Nadal et Roger Federer ils ont été les prochains acteurs à exprimer leur méfiance à l’égard de la nouvelle Association. Nadal l’a fait de manière quelque peu vague et abstraite, avec deux tweets qui étaient très en phase avec ce que l’ITF avait déjà publié: avec la pandémie de coronavirus toujours au-dessus de nous, il est temps de continuer à appeler à l’unité et d’oublier les mouvements cela peut déstabiliser le circuit. Quelques heures plus tard, le Suisse s’est dit «d’accord» avec les propos de son rival et ami, soutenant le sentiment: ce n’est pas le moment de la fragmentation dans le tennis d’aujourd’hui. « Il est essentiel que nous restions unis pour continuer à construire le meilleur chemin possible », a déclaré Roger.

Je suis d’accord @RafaelNadal. Nous vivons une période incertaine et difficile, mais je pense qu’il est essentiel pour nous de rester unis en tant que joueurs et en tant que sport pour ouvrir la meilleure voie. https://t.co/foAmiLVrdV – Roger Federer (@rogerfederer) 29 août 2020

En tant que membres du Conseil des joueurs, les deux joueurs de tennis ont également réagi avec une déclaration officielle envoyée au reste des joueurs de tennis dans laquelle ils jettent de sérieux doutes sur la nouvelle association. Le document de deux pages questionne des aspects tels que quels experts sont derrière ce mouvement, pourquoi aucun business plan avec une analyse détaillée n’a été inclus pour marquer le chemin de cette entité ou pourquoi le Conseil lui-même n’a pas été informé de sa création. La lettre est signée, en plus de Nadal et Federer, par le reste des membres du conseil: Bruno Soares, Kevin Anderson, Jürgen Melzer et Sam Querrey.

Voici la lettre signée par les joueurs du Conseil ATP: pic.twitter.com/kmpvY9XmM8 – –⚽️– (@thefanoftennis) 30 août 2020

Pour mettre fin aux réactions négatives, Dan Evans Il a été l’un des joueurs les plus bruyants lorsqu’il s’agit de charger contre la nouvelle association. « Je sais quel est le raisonnement derrière la nouvelle Association. Je pense que pour le moment, le moment choisi pour parler de quelque chose comme ça est horrible. Pour moi, l’ATP fait déjà un excellent travail pour s’occuper de nous. Je ne vais rien signer. de ce qu’ils (la nouvelle Association veut), même s’il s’agit d’un simple article ».

Les Britanniques ne visaient pas seulement la création du corps lui-même: il a également accusé les joueurs qui sont derrière lui (rappelez-vous qu’il est né d’une scission au sein du Conseil, dirigé par Novak Djokovic, Vasek Pospisil et John Isner): « J’ai parlé de ce problème dans le vestiaire l’autre jour et mon opinion ne s’est pas bien passée. Les joueurs de tennis qui soutiennent cette association sont obsédés par cela et sont assez passif agressif. Le plus important est d’avoir une voix et de voter, mais si vous n’aimez pas leur idée, il semble qu’ils ne vous aimeront pas trop. «

Mais voici Dan Evans avec le point de vue opposé (c’était cet après-midi, j’ai mis «hier» pour le journal du matin) pic.twitter.com/Xo6SPE9ixn – Simon Briggs (@simonrbriggs) 29 août 2020

Le rejet frontal des associations les plus importantes, Federer et Nadal et d’autres protagonistes du circuit n’est en aucun cas la seule réaction que cette Association a laissée. Il y en a d’autres, bien sûr, qui modèrent encore leurs propos et qui ont besoin de temps pour prendre une décision. C’est le cas, par exemple, de Daniil Medvedev. «J’ai décidé d’y réfléchir beaucoup mieux juste après l’US Open. Je vais demander à Novak et Vasek plus d’informations sur la question pour prendre une décision. J’ai besoin de temps, c’est tout ce que je peux dire pour l’instant. Je ne sais toujours pas quelle voie je choisirai. : j’ai besoin de temps ».

Stefanos Tsitsipas, par exemple«Je n’avais aucune idée» de ce à quoi les journalistes se référaient lorsqu’on les a interrogés à ce sujet. Alors que le Grec semble vivre dans sa bulle particulière, d’autres soulignent le manque de protagonisme des femmes dans la création d’une association de joueuses de tennis. C’est le cas de Andy Murray, qui semble également opter pour le non au nouveau syndicat car les joueurs de tennis de la WTA n’y sont pas inclus. « Inclure les femmes enverrait un message beaucoup plus puissant », était le raisonnement de Murray. Les joueurs de tennis aiment Paula Badosa Ils ont applaudi les paroles de l’Ecossais.

– https://t.co/v22sZnbVQ8 – Paula Badosa (@paulabadosa) 30 août 2020

À ce stade, les lecteurs se demanderont: Qu’en est-il des réactions positives? Peut-être publiquement il n’y a pas de déclarations stridentes de la part de nombreux joueurs, mais on dit souvent que Une image vaut mieux que mille mots. La première réunion du nouveau PTPA a été assez bien accueillie, à en juger par Photo que Vasek Pospisil, Novak Djokovic ou Ivo Karlovic ont téléchargés sur leurs comptes Twitter. La photo a été prise juste après le match et nous y avons trouvé un grand nombre des 100 meilleurs joueurs. Les plus marquants: Berrettini, Schwartzman, Aliassime, Shapovalov, Fucsovics, Moutet, Tommy Paul, Hurkacz, Garín …

Après la réunion fructueuse d’hier, nous sommes ravis d’annoncer le début de la Professional Tennis Players Association (PTPA). La première association de joueurs de tennis depuis 1972. #PTPA pic.twitter.com/q8H0aOdqDl – Novak Djokovic (@DjokerNole) 30 août 2020

Les principaux idéologues derrière l’Association ont également commencé à répondre et à dissiper les doutes à son sujet. Quant à traitement reçu par les femmes, Vasek Pospisil vient de sortir un message très clair: tout cela ne fait que commencer. « Il y a un dialogue actif avec les joueurs de tennis. Nous reconnaissons le importance du tennis féminin et de son mouvement. Cela est évident après notre initiative de l’année dernière dans laquelle nous avons eu le soutien d’environ 70% des 100 meilleurs hommes et femmes. PTPA est encore dans sa phase embryonnaire: nous allons continuer à grandir «

Concernant l’implication des femmes dans le PTPA; il y a un dialogue actif avec les femmes. Nous reconnaissons l’importance du tennis féminin et son implication. Cela devrait être évident par le mouvement séparé qui a commencé l’année dernière où nous avons eu le soutien de plus de 70 des meilleurs – Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 30 août 2020

Enfin: il semble que la proposition commence même à séduire ceux qui s’y opposaient au début. Sam Querrey Il a été le dernier joueur de tennis à présenter sa démission du Conseil des joueurs et à signer le document par lequel il est devenu membre de la nouvelle association. En fin de compte, ce sont des temps turbulents en matière de politique du tennis. C’est ainsi que le monde du tennis a réagi au premier jeu de ce nouveau corps. Et le sentiment est que tout cela ne fait que commencer.