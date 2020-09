Roger Federer et Rafael Nadal sont absents du troisième Grand Chelem de la saison. Le phénomène suisse restera dans les stands jusqu’au début de 2021 suite à la double opération au genou droit, tandis que l’Espagnol a décidé de sauter l’US Open pour des raisons de santé et avec l’intention de se concentrer sur Roland Garros.

En cas de 13e victoire à Paris, le douzième champion de Roland Garros égalerait Federer à 20 Majeurs. Le n ° 1 mondial Novak Djokovic est le grand favori pour la victoire de Flushing Meadows, mais il devra faire attention à Dominic Thiem et aux joueurs de Next Gen.

Pendant ce temps, le joueur de cricket indien Ajinkya Rahane a admis qu’il ressentait beaucoup le vide représenté par l’absence de Federer et Nadal. À cela, il faut également ajouter les portes closes, qui rendent l’atmosphère encore plus étrange dans l’une des installations les plus bruyantes du circuit.

Rahane sur Roger Federer et Rafael Nadal

«Ressentir définitivement le vide de Roger Federer et Rafael Nadal ou d’un public ne faisant pas partie du #USOpen. Mais cela n’enlève rien à l’excitation. Êtes-vous excités les gars? Qui encouragez-vous cette saison? » Ajinkya Rahane a tweeté.

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic a traversé son premier match de l’US Open contre Damir Dzumhur, mais a attrapé beaucoup de bâton de la part des fans sur les réseaux sociaux après avoir célébré dans le stade vide. «C’est l’un des joueurs les plus rapides du Tour.

Il a joué de très bons tirs et c’était le match de n’importe qui à mi-parcours du deuxième set « , a déclaré Djokovic sur le terrain après le match. » J’ai été ravi de clôturer le deuxième set et de l’intensifier. [by] quelques niveaux.

J’ai lutté un peu [with] les demi-finales et les finales consécutives [last week], mais j’ai eu 48 heures. Pas tellement [time], mais encore assez de temps pour récupérer. Je me sentais bien sur le court aujourd’hui. La bonne chose à propos d’un Slam est que vous ne jouez que tous les deux jours, donc vous avez au moins un jour de repos et de récupération.

Je vais essayer d’en utiliser autant que possible et de rassembler toute mon énergie et ma force pour le prochain. Votre équipe, votre box, vous encourage toujours. Que vous ayez un stade vide ou plein, vous vous adressez toujours à eux.

Vous les admirez, vous attendez à ce qu’ils soient avec vous et vous soutiennent tout au long du match », a déclaré Djokovic. «Peut-être que vous ne voulez pas que votre boîte applaudisse lorsque votre adversaire fait une erreur. Damir est un très bon ami, donc c’est un peu gênant.

Mais en même temps, c’est un Grand Chelem, premier tour, le plus grand stade de notre sport [and] nous voulons bien commencer. »