La chronique hebdomadaire est de retour présentant les sept prochains jours de tennis, absents au cours des cinq derniers mois en raison de la pandémie mondiale qui a contraint le tennis à un arrêt dramatique et forcé. Au cours des deux dernières semaines, les tournois WTA ont été disputés à Palerme, Lexington et Prague, tandis que cette semaine, l’ATP Tour sera également de retour, avec l’événement combiné Western & Southern Open, exceptionnellement au Centre national de tennis USTA Billie Jean King à Flushing Meadows, dans la bulle de la santé de New York, et non à l’endroit habituel de Cincinnati.

Nous avons donc décidé de recommencer à partir d’une semaine 1 (du 24 au 30 août 2020), comme si le tennis était reparti de ses cendres, renaissant comme le phénix. Parmi mille difficultés, liées aux absences de nombreuses stars et aux conditions précaires de sécurité sanitaire, la propagation du Covid-19 reste un problème de santé mondial majeur.

Pourtant, le jeu a redémarré. Et il y a un calendrier jusqu’à la fin de la saison. Au Western & Southern Open (USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, sur durs) un avant-goût du grand tennis avant l’US Open, il y aura de nombreuses absences, aussi bien en simple masculin qu’en simple féminin.

L’Open de l’Ouest et du Sud et les autres événements de cette semaine

Sortie à l’ATP Masters 1000 Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Jarry.

La situation en simple féminin est encore plus dramatique, avec les absences d’Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Wang Qiang, Anastasia Pavlyuchenkova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Barbora Strycova, Svetlana Kuznetsova, Fiona Ferro, Lin Zhu, Yafan Wang, Anastasia Potapanova et Samantha Stosur.

Parmi les stars, il y aura Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanis Tsitsipas, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Serena Williams, Sofia Kenin, Petra Kvitova et Karolina Pliskova. Cette semaine, il y aura également deux épreuves ATP Challengers: le RPM Open (Prague, République tchèque, sur terre battue) et l’Internazionali di Tennis Città di Trieste (Trieste, Italie, sur terre battue).

Les Challengers ont débuté le 17 août, avec la victoire de Stan Wawrinka à l’Open Advantage Cars de Prague, sur terre battue. Evidemment il n’y aura pas de foule dans les tribunes et la bulle sera divisée en trois niveaux différents, pour permettre une plus grande sécurité et le moins de contacts possibles: la distanciation sociale et le respect des protocoles de santé sont à la base du redémarrage du tennis en cette période de coexistence avec le virus.