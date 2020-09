Les noms des sept joueurs qui ont été placés sous la «bulle dans une bulle» à l’US Open de New York ont ​​été confirmés par l’Associated Press. L’US Open a vu son premier retrait de l’événement en raison d’un résultat positif au test COVID-19 du Français Benoit Paire, tête de série no.

17 dans le tirage au sort. Après que l’USTA ait terminé la recherche des contacts pour voir quels joueurs Paire avait été en contact étroit à l’intérieur de la bulle de l’US Open, sept joueurs ont été placés sur des protocoles beaucoup plus stricts mais ont été autorisés à continuer à participer au tournoi.

Plusieurs joueurs avaient critiqué l’USTA pour avoir adopté une approche différente dans cette affaire, par rapport au cas du précédent Western & Southern Open, où 2 joueurs ont été contraints de se retirer de l’événement car ils étaient réputés être en contact étroit avec leur entraîneur. qui avait été testé positif.

Les noms de 7 joueurs en contact étroit avec Benoit Paire à l’US Open ont été confirmés

Lundi, trois joueuses françaises ont confirmé faire partie de ce groupe après avoir disputé leurs matchs – Kristina Mladenovic, tête de série n ° 30 du simple féminin, Adrian Mannarino, tête de série n ° 30.

32 en simple messieurs, et Edouard Roger-Vasselin, qui participe au double masculin. Désormais, l’Associated Press a confirmé que les quatre autres joueurs sont les Français Richard Gasquet et Grégoire Barrère, et les Belges Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens.

Gasquet, Barrere et Bonaventure ont remporté leurs matchs du premier tour mardi tandis que Flipkens a remporté son match du premier tour lundi. Selon les nouveaux protocoles en place pour ces joueurs, ils seront testés quotidiennement, car comaprés de tests tous les quatre jours pour les autres joueurs, ils ne pourront pas utiliser les vestiaires ou les salles à manger, leur personnel de soutien doit porter des masques du tout temps, y compris pendant les entraînements et les matchs, et pendant qu’ils sont à l’hôtel, ils doivent rester dans leur chambre et ne sont autorisés à aucun visiteur.

Adrian Mannarino et Kristina Mladenovic avaient également parlé des détails des nouveaux protocoles auxquels ils devaient adhérer dans le cadre de cet arrangement, comme le montrent les tweets ci-dessous.

Il a fallu près de trois minutes à Adrian Mannarino hier pour expliquer les aspects pratiques d’être isolé du reste des joueurs à l’US Open: pic.twitter.com/h8UwjcMgJe – Tumaini Carayol (@tumcarayol) 1 septembre 2020

«Nous avons eu de mauvaises nouvelles il y a quelques jours, et depuis, pour moi, c’était une sorte de cauchemar. Je ne savais pas si j’allais pouvoir jouer ici. J’ai été moi-même sorti de la bulle, une sorte de bulle dans une bulle, alors je suis juste très reconnaissant de pouvoir être sur le terrain aujourd’hui. « – Chris Oddo (@TheFanChild) 31 août 2020

Richard Gasquet doit affronter l’Australien Alex de Minaur au deuxième tour de l’US Open.