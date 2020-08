N ° mondial 12 Roberto Bautista Agut a remporté sa 709e victoire en Masters 1000 mercredi, détrônant Daniil Medvedev 1-6, 6-4, 6-3 en deux heures et 13 minutes. L’Espagnol disputera sa troisième demi-finale du Masters 1000 et la première depuis Shanghai 2016 lorsqu’il s’est incliné en finale face à Andy Murray, face à la n °.

1 Novak Djokovic au tour suivant. Au début de la saison 2017 à Chennai, Roberto a battu Daniil en finale, devant attendre plus de trois heures et demie pour partager à nouveau le terrain à New York. Le Russe a joué à un niveau élevé dans le match d’ouverture, mais n’a pas pu ramener la rencontre à la maison malgré son avantage dans les sets deux et trois.

Ils ont tous deux remporté 88 points, restant au coude à coude tout le temps malgré quelques jeux de service lâches dans les deuxième et troisième sets, luttant pour trouver le rythme derrière le tir initial contre un retourneur solide comme le roc de l’autre côté du filet.

L’Espagnol a repoussé 15 des 20 occasions de pause, six sur sept dans le décideur pour franchir la ligne d’arrivée en premier, gagnant cinq pauses sur 11 occasions faites au retour. Medvedev avait 27 vainqueurs et 32 ​​fautes directes, produisant des chiffres plus efficaces que son rival (22-43) mais gâchant ses chances dans les moments charnières.

Ils ont tous deux touché seulement 12% des vainqueurs de service, se battant depuis la ligne de fond dans presque tous les points et embrassant 100 rallyes avec plus de quatre coups! Medvedev est resté amoureux dans le premier match et a saisi une pause dans le suivant, convertissant la quatrième occasion d’ouvrir un écart de 2-0 après une double faute de Bautista Agut.

Daniil a repoussé deux occasions de pause avec les vainqueurs dans le troisième match, forçant une erreur de Roberto dans le quatrième match à le briser par amour et à se forger un avantage de 4-0. Le Russe a clôturé le premier match avec un vainqueur du service au septième match, prenant le premier match 6-1 en 28 minutes.

Roberto Bautista Agut est venu d’un set pour battre Daniil Medvedev.

Le deuxième set offrait cinq pauses et une chance énorme pour Medvedev de sceller l’accord en deux sets et de rester sur le parcours du titre. Bautista Agut a survécu à un match d’ouverture difficile et s’est brisé par amour dans le quatrième match pour une avance de 3-1.

Medvedev a tout de suite tiré la pause, se déplaçant 4-3 devant avec le deuxième match retour consécutif, faisant un grand pas vers la ligne d’arrivée. Au service du huitième match, le Russe a perdu une chance colossale de rester en tête, subissant une pause et perdant le set après un autre break espagnol à 5-4.

Ils ont échangé des pauses au début du dernier set, et c’est Medvedev qui a eu six autres opportunités en trois matchs retour différents, les gaspillant toutes et permettant à son rival de passer devant avec une pause dans le sixième match.

Au service de 4-2, Bautista Agut a repoussé trois occasions de pause, marquant cinq points consécutifs et servant pour le match dans le neuvième match. L’Espagnol a repoussé deux balles de break, scellant l’accord sur la deuxième balle de match avec un vainqueur du service pour rejoindre Novak Djokovic en demi-finale.