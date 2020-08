Le numéro 12 mondial Roberto Bautista Agut a admis qu’il était de mauvaise humeur après avoir facilement perdu le premier set contre Daniil Medvedev, mais il s’est battu pour organiser une demi-finale du Cincinnati Masters contre Novak Djokovic. Bautista Agut s’est remis d’un set en quart de finale pour éliminer le champion en titre de Cincinnati Medvedev 1-6 6-4 6-3.

« Après le premier set, je pensais à beaucoup de mauvaises choses », a admis Bautista Agut, sur le site de l’ATP. « C’était un très bon retour. » «J’ai essayé de faire des choses différentes. J’ai essayé de mélanger un peu avec la tranche …

[I hit] quelques super volées et ce fut un match fantastique pour moi. »

Bautista Agut vise désormais à battre Djokovic

Djokovic a croisé Jan-Lennard Struff pour remporter sa 21e victoire de la saison et rester invaincu en 2020.

« Il n’a perdu aucun match cette année. C’est un grand joueur, très solide, très agressif et il a beaucoup d’armes », a déclaré Bautista Agut. « Contre lui, je vais essayer de jouer mon meilleur match pour le battre, ce qui n’est pas facile.

Si je peux jouer un bon niveau, ça va être un bon match. « Après avoir battu Tennys Sandgren en huitièmes de finale, Djokovic a affirmé que le niveau de tennis des joueurs était bon. » Eh bien, évidemment cette saison est différente, parce que nous avions un trou de six mois dans le calendrier.

Mais la saison a également redémarré et les circonstances que nous devons simplement accepter sont telles qu’elles sont. Vous savez, nous ne pouvons pas changer cela pour le moment « , a déclaré Djokovic. » Mais je pense qu’en termes de qualité du tennis, en termes d’adversaires que je rencontre, c’est à peu près la même chose.

Vous savez, je traite ce tournoi et cette reprise de saison aussi normaux que possible. Interrogé sur la possibilité de rester invaincu cette saison, Djokovic n’a pas exclu cela. «Regardez, tout est possible.

J’ai vécu certaines choses dans ma carrière, dans ma vie, dont je dois dire que je croyais qu’elles pouvaient arriver, mais, vous savez, elles ne semblaient pas si possibles mais pourtant elles se sont produites », a déclaré Djokovic. veulent compter ça, je veux dire, surtout à cause du fait que nous sommes – nous ne savons pas comment les

la saison des tournées va ressembler, à savoir si nous allons jouer, s’il va y avoir un autre lock-out en Europe ou non. Nous espérons que non. « Mais, ouais, je veux dire, c’est un long chemin. Si le calendrier est tel qu’il est, tu sais, écoute, ce n’est pas – pour le moment, ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Ce n’est pas mon objectif, en fait, d’y aller invaincu, mais je ne me plaindrais pas si je le fais (souriant). »