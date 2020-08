N ° mondial 2 et le septuple champion de Cincinnati Roger Federer se sont qualifiés pour la sixième demi-finale de la saison 2018 après une victoire palpitante 6-7, 7-6, 6-2 sur le compatriote Stan Wawrinka en deux heures et 16 minutes.

C’était leur 24e rencontre et la première depuis la finale d’Indian Wells en 2017, Roger célébrant la 21e victoire contre un bon ami, surmontant la perte du premier set et un deuxième set serré pour dominer dans le décideur et rester sur le titre. cours.

Federer a perdu 18 points dans ses matchs, ne faisant jamais face à un point de rupture et gardant la pression sur Stan qui est resté ininterrompu jusqu’au set décisif. Là, Roger a attrapé deux matchs retour pour mettre fin à la course de Stan dans les quarts. Wawrinka était le quart de finaliste le moins bien classé à Cincinnati depuis 1993, incapable de faire un pas supplémentaire et d’atteindre les demi-finales.

Les chiffres globaux n’étaient pas très bons pour l’un ou l’autre des joueurs, Federer tirant 31 gagnants et 48 erreurs pour renverser le ratio 21-41 de Stan, ayant le dessus dans les échanges les plus courts et les plus longs pour gagner la victoire juste et carré.

Les deux joueurs ont servi moins de 50% dans le premier set, mais personne ne pouvait le remarquer dans les matchs de Roger, perdant un point dans chacun de ses matchs de service pour faire monter la pression de l’autre côté du filet. Stan a repoussé deux occasions de pause à 2-3, devant passer le test ultime dans le 12e match lorsque Roger a créé deux points de set.

Le jeune Suisse les a sauvés tous les deux, gagnant l’élan avant le tie-break où il a remporté les quatre points de service avec les vainqueurs. D’un autre côté, Roger a subi trois mini-breaks, perdant le breaker 7-2 après un revers sur le vainqueur du retour de ligne de Stan.

Wawrinka servait toujours moins de 50% dans le deuxième set, mais n’a dû jouer que contre un seul point de rupture, tandis que Roger n’avait pas encore mis un pied dans l’erreur derrière le tir initial, perdant cinq points au total. Stan a sauvé une chance de break à 5-5 avec un vainqueur du service, perdant le point d’ouverture d’un tie break après un excellent revers en crosscourt de Federer qui a forcé une erreur de volée de son rival.

À Cincinnati 2018, Roger Federer a renversé Stan Wawrinka en trois sets.

Au service du set à 6-4, Roger a envoyé un coup droit à l’extérieur du stade et Stan était de retour dans le match, égalisant le score à 6-6 et se tenant à deux points de la ligne d’arrivée.

Néanmoins, son coup droit est passé large au 13e point et Roger a clôturé le set après une erreur de revers de Wawrinka, définissant le décideur après un peu plus de 100 minutes. Ils ont dû s’arrêter à cause d’éclairs, et le match a repris 20 minutes plus tard, avec Roger qui est resté concentré et tenu à l’amour.

Stan a sauvé un point de rupture avec un vainqueur du revers dans le quatrième match, mais Roger a trouvé le moyen de le briser dans le sixième match et d’ouvrir un écart de 4-2. Une prise d’amour a propulsé Federer 5-2 devant, scellant l’accord avec une autre pause dans le huitième match après un faible coup droit de Stan, marquant les neuf derniers points du match et battant son compatriote pour la 16e fois en autant de rencontres. courts durs!