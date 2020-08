L’année 2020 d’Andrey Rublev a commencé par la victoire. Le jeune joueur de tennis russe, après de nombreux hauts et bas, a montré une nette amélioration tant d’un point de vue technique que mental. Sorti du top 100 en raison de plusieurs blessures l’an dernier, Rublev est revenu plus fort qu’avant et a remporté deux tournois en janvier (Doha, Adélaïde).

La longue suspension de l’ATP Tour, provoquée par l’urgence sanitaire qui a frappé le monde, est probablement intervenue au mauvais moment pour Rublev, qui avait pris le bon chemin. L’une des victoires les plus importantes de la jeune carrière de Rublev sera certainement celle obtenue en 2019 contre Roger Federer au Masters 1000 de Cincinnati.

Rublev sur Roger Federer

«C’était un match émouvant et spécial. Comme je l’ai dit à maintes reprises, j’ai été (encore) plus impressionné par Roger Federer. Imaginez à quel point c’est difficile pour lui, que chaque semaine, il doit prouver qu’il est le meilleur », a déclaré Andrey Rublev en marge de l’Open de Cincinnati 2020.

«Nous avons joué le troisième ou le quatrième tour, pas même le premier tour. Combien d’attention (y avait-il) sur lui parce qu’il a perdu. Même si je perds au premier tour, je n’ai pas beaucoup d’attention. Personne ne s’en soucie vraiment. Avec lui, il a besoin de jouer la finale chaque semaine pour ne pas avoir cette attention qu’il a perdue.

Alors imaginez combien il a de pression et chaque semaine, il prouve qu’il est le meilleur de l’histoire. C’est incroyable », a ajouté Rublev. «Je jouais dans la peur», a déclaré Rublev avec un sourire. «Vous ne pouvez pas imaginer quand j’étais un set et une rupture, ce qu’il y avait dans ma tête.

Je tremblais et je n’étais même pas capable de boire de l’eau. Mais ce sont les moments pour lesquels nous jouons au tennis », a poursuivi Rublev. Jetant plus de lumière sur ses nerfs pendant le match, Rublev a déclaré qu’il n’avait même pas regardé son équipe une fois, car il savait même qu’ils seraient nerveux.

«Je me souviens que je ne regardais pas le score et je ne regardais pas mon équipe. Parce que quand je les regarde, je sais qu’ils tremblent aussi. Je ne voulais voir personne. Il n’y avait que moi », a ajouté Rublev. «Ces émotions étaient parmi les meilleures et c’est pourquoi nous jouons au tennis», a-t-il ajouté.

Rublev n’a pas laissé tomber un set au Qatar ExxonMobil Open et a ensuite ajouté un deuxième trophée la semaine suivante lors de l’inauguration d’Adelaide International. En Australie-Méridionale, Rublev a combattu lors d’affrontements en trois sets contre Daniel Evans et Felix Auger-Aliassime avant de dominer Lloyd Harris dans le match de championnat.

Rublev est le premier joueur depuis Dominik Hrbaty en 2004 à remporter des titres consécutifs dans les deux premières semaines de la saison. La star d’origine moscovite a prolongé sa série de victoires à 10 matchs en atteignant les huitièmes de finale à l’Open d’Australie (de gauche à Zverev) et a également atteint les quarts de finale aux événements ATP 500 à Rotterdam et à Dubaï.