Le Real Madrid et la star du football allemand Toni Kroos ont parlé de son admiration pour la légende du tennis suisse Roger Federer dans le passé. Maintenant, apparaissant sur le podcast allemand « Einfach mal Luppen », Toni Kroos a rappelé sa première rencontre avec la légende du tennis suisse qui a eu lieu aux Championnats de Wimbledon 2015.

Kroos dit qu’il était à Londres lors des championnats de Wimbledon 2015 et que son ami lui avait organisé des billets pour regarder Federer jouer sur le court central du All England Club.

Toni Kroos dit que Roger Federer est quelqu’un à qui il est super facile de parler et joyeux

«Bref, j’ai rencontré Roger Federer en 2015 à Wimbledon, c’était après notre mariage, c’est à l’heure de mon mariage que je n’oublierai jamais.

Je voyageais à Londres sans enfants pendant 2-3 jours à Londres et je promets à Jessi (la femme de Kroos) que nous irons un peu faire du shopping alors, Londres c’était définitivement le plan. Maintenant, nous sommes arrivés et bien sûr je savais qu’il n’y avait pas de billets ou quoi que ce soit, « » Eh bien, en tout cas, nous arrivons, et j’avais un ami qui avait joué professionnellement, et ils avaient organisé des billets pour nous, alors j’ai conduit de l’aéroport au tennis et a regardé Roger sur le court central. «

Kroos a également déclaré qu’il avait également réussi à rencontrer Federer pendant cette période et avait constaté que le Suisse était une personne très facile à parler et qu’ils étaient également connectés via le football. «C’était spécial pour moi, c’était la première fois que je rencontrais Roger Federer.

Je dois dire honnêtement que je me suis oublié, j’ai oublié Toni Kroos, car j’étais vraiment un peu nerveux. Cela a toujours été une des choses. J’étais content au début, non pas que ce n’était pas gentil. J’avais hâte d’y être parce que je pensais qu’il était relativement plus proche de moi.

Comme un aperçu de la rencontre pour moi. Il apparaît comme quelqu’un à qui il est très facile de parler et joyeux. Ensuite, j’ai appris qu’il était fan de Bâle, et c’était un très, très grand fan de football et très intéressé. Il était vraiment très gentil et très sympathique, depuis lors, nous nous sommes rencontrés trois ou quatre fois à Madrid, la dernière étant à Londres. «

Toni Kroos, 30 ans, est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Roger Federer se remet actuellement d’une blessure au genou qui le fera sauter le reste de la saison 2020. Il devrait revenir sur le circuit en 2021.