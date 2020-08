L’aventure du tennisman britannique Andy Murray au Masters 1000 de Cincinnati s’est terminée en huitièmes de finale. L’athlète a été arrêté en deux sets par un excellent Milos Raonic qui, dans le premier tournoi après la pandémie, fait de très bonnes choses.

À vrai dire, tout le monde s’attendait à un duel passionnant, mais Murray n’a jamais trouvé le bon rythme et a fait trop d’erreurs. Lors de la conférence de presse, Andy Murray a commenté le KO contre le joueur de tennis canadien. Dans une récente interview, Andy Murray s’adapte toujours à la vie sans foule, mais insiste sur le fait qu’il doit «faire du bruit pour jouer de son mieux».

Comme il le souligne lui-même, il est loin de Roger Federer – le 20 fois champion du Grand Chelem de Suisse qui est connu pour son attitude toujours calme, calme et recueillie sur le terrain.

Murray sur Roger Federer

« Certains joueurs le font, d’autres non [become a different person on court without crowds].

Je suppose que vous devez juste essayer de trouver ce qui fonctionne pour vous. «Quand je vais sur le terrain, si j’étais fondamentalement calme, que je ne montrais aucune émotion et que je ne parlais pas, je me sentirais vraiment mal à l’aise, très stressé et tendu. «Il y a un niveau d’intensité que j’ai besoin d’apporter.

Je sens que j’ai besoin de faire du son sur le court, de faire du bruit pour jouer de mon mieux. Certains gars, comme Roger Federer par exemple, il est très détendu en dehors du terrain, et quand il est sur le terrain, c’est ainsi qu’il apparaît aussi.

Cela fonctionne évidemment pour lui. «Mais peut-être que prendre quelqu’un comme Rafa, par exemple, est tout le contraire – même s’il l’a atténué un peu en vieillissant. Mais au cours de ses trois ou quatre premières années sur le Tour, il pompait après chaque point et utilisait tellement d’énergie.

«Encore une fois, il faut trouver cet équilibre, pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Pour moi, je dois faire du bruit sur le court « – a déclaré l’ancien numéro 1 mondial. Andy Murray a également parlé de la bulle à New York: » Je reste dans un appartement « , a ajouté Murray.

«L’hôtel de l’équipe se trouve juste à côté du stade de hockey. Tant qu’il y a un lit décent, une douche, le Wifi, des chaînes de télévision, je ne suis pas vraiment dérangé. Il n’est pas nécessaire que ce soit un hôtel chic. «Cela semble bien.

Tous les joueurs, tous les gars britanniques à qui j’ai parlé, ils ont dit, oui, c’est bien. C’est plutôt sympa. Espérons que tout le monde se comporte et que tout ira bien. Je pense que ça va aller.

Je pense que l’USTA fera du bon travail et le rendra aussi sûr que possible. C’est dommage que peu de femmes parmi les meilleures viennent. Mais c’est difficile. «Vous regardez les États dans leur ensemble, évidemment la situation est vraiment, vraiment mauvaise.

Mais à New York, la situation n’est pas pire qu’elle ne le serait au Royaume-Uni à l’heure actuelle. Je pense qu’ils se débrouillent plutôt bien à New York. C’est difficile. «Vous comprenez pourquoi les joueurs ne voyageraient pas, mais maintenant que je suis ici, je me sens en sécurité.

Je ne me sens pas moins en sécurité ici que lorsque je vais à Londres. Tant que les joueurs respectent les protocoles, et j’espère qu’ils le font, tout devrait se dérouler sans encombre. »