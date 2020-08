Rafael Nadal a décidé de ne pas se rendre aux États-Unis pour participer à l’US Open, où il a remporté le 19e Grand Chelem de sa carrière l’an dernier. Le phénomène espagnol veut être retrouvé à 100% au début de Roland Garros, prévu à Paris fin septembre.

S’il devait triompher dans la capitale française pour la 13e fois, le majorquin égalerait le record du Grand Chelem détenu par l’éternel rival Roger Federer. Le joueur suisse de 39 ans ne reviendra pas sur le terrain avant le début de 2021, qui, selon beaucoup, sera la dernière année de sa carrière irremplaçable.

Après avoir subi deux interventions chirurgicales au genou droit, l’ancien numéro 1 mondial a opté pour une longue rééducation avant la saison prochaine. Roger a ciblé Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo, à la recherche de cette médaille d’or en simple qui manque toujours à son tableau d’affichage.

Dans une récente interview, l’ancien joueur de tennis argentin Javier Frana a déclaré que les chiffres n’avaient plus d’importance, car Federer et Nadal avaient déjà consolidé leur statut légendaire.

Frana sur le Big 3

« Il y a une course entre eux, mais je pense qu’ils sentent qu’ils ont déjà fait beaucoup et il me semble que ce sont des objectifs qui ne génèrent pas de pression supplémentaire.

Ce qu’ils ont réalisé est fou, c’est vraiment impressionnant « , a déclaré Javier Frana. » Avec le temps, je pense que Rafael Nadal a trouvé plus d’acceptation de la part de certains fans de Roger Federer. Rafa a gagné l’amour et l’appréciation en tout.

Tous les deux (Roger Federer et Rafael Nadal) ont honoré ce sport, car ils ont réalisé des choses très difficiles à surmonter et ils entretenaient entre eux une relation d’admiration et de respect », a ajouté Frana. Novak Djokovic, qui à 17 titres du Grand Chelem est le suivant en ligne, n’est peut-être pas le personnage le plus populaire de la tournée pour le moment.

« C’est un compétiteur spectaculaire, un gars qui sent que rien ne l’intimide, il a le sentiment de pouvoir tout faire. Peut-être n’est-il pas le plus accepté par le public, ce qui l’ennuie et le motive, mais je pense qu’il s’est toujours senti très supérieur, « a déclaré l’Argentin.

Les Big Three ont accaparé la première place du classement ATP en simple masculin du 2 février 2004 au 6 novembre 2016 et à nouveau du 21 août 2017 à aujourd’hui, pour un total de 802 semaines (soit plus de 15 ans) à compter du 24 août 2020.

Federer a été classé numéro 1 pendant un record de 310 semaines, Djokovic, l’actuel numéro 1, pendant 283 semaines, et Nadal pendant 209 semaines. Chaque joueur a occupé la première place à la fin de l’année cinq fois.