Après avoir remporté 56 titres du Grand Chelem au cours des 18 dernières années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont percé le cœur des fans et dominé le tennis comme jamais auparavant dans l’histoire du sport. Le phénomène serbe sera le seul Big 3 sur le tableau d’affichage de l’US Open, qui débutera lundi prochain à Flushing Meadows.

L’Espagnol a plutôt renoncé à défendre le titre qu’il avait remporté à New York l’année dernière, préférant se concentrer uniquement sur Roland Garros. En cas de triomphe à Paris, le vétéran majorquin égalerait les 20 majors de son éternel rival Federer.

Le Suisse restera dans les stands jusqu’au début de 2021, également en raison de la double opération au genou droit qu’il a subie ces derniers mois. Pendant ce temps, l’ancien joueur argentin Javier Frana a analysé l’hégémonie des trois monstres sacrés au cours de la dernière décennie et demie.

Frana sur Roger Federer et Rafael Nadal

« Sans aucun doute, personne ne peut contester que Roger Federer a été l’un des joueurs qui a donné quelque chose au tennis, comme il a mis beaucoup de gens qui n’ont peut-être pas consommé de tennis et que je n’ai pas vu », a déclaré l’Argentin.

« Sa façon de jouer et sa façon d’être, avec sa saine rivalité avec Rafael Nadal ont fait aimer beaucoup de monde. Ils (Roger Federer et Rafael Nadal) sont deux exemples qui ont des choses très différentes, mais qui ont des points communs, comme le l’humilité des deux personnes.

Ils sont très accessibles, très normaux, des types terrestres « , a déclaré Javier Frana. Federer avec 20 titres majeurs au total, et Nadal avec 19, sont premier et deuxième sur la liste de tous les temps des hommes pour les titres les plus majeurs, et détiennent de nombreux autres records. entre eux.

Ensemble, ils ont remporté 11 tournois consécutifs du Grand Chelem, de l’Open de France 2005 à l’US Open 2007, ainsi que 6 tournois consécutifs du Grand Chelem à deux reprises; de l’Open de France 2008 aux Championnats de Wimbledon 2009 et de l’Open d’Australie 2017 à l’Open de France 2018.

Grâce à une tactique plus agressive sous la houlette de Stefan Edberg et Ivan Ljubicic, Federer a réussi à gagner plus souvent ces dernières années, changement d’inertie également influencé par le choix du Suisse de sauter la saison sur le rouge à plusieurs reprises. Le summum a peut-être été touché par la splendide finale de l’Open d’Australie 2017, remporté par Federer en cinq sets.