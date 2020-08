Roger Federer a été surpris par des paparazzi passant du temps avec sa famille sur le yacht coûteux de Bernard Arnault. Les photos ont été prises par Profimedia et ont été publiées dans les médias en ligne roumains. Sur les photos, on peut voir Roger Federer nager avec sa femme Mirka et leurs deux paires de jumeaux, Lenny, Leo, Myla Rose et Charlene Riva.

En plus de cela, on peut voir le maestro suisse aux côtés de l’homme d’affaires Bernard Arnault, qui a une valeur nette de plus de 110 milliards de dollars. Arnault est président-directeur général de LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, la plus grande entreprise de luxe au monde.

Voici les photos prises par les paparazzi:

Roger Federer: Ma femme Mirka a toujours été un soutien incroyable

Roger Federer, 20 fois champion du record du Grand Chelem, a admis que sa femme Mirka avait été un soutien incroyable pour lui au fil des ans et il continue d’apprécier sa volonté de se sacrifier chaque fois qu’il a besoin d’elle.

L’épouse de Federer, Mirka, est une ancienne joueuse de tennis, mais sa carrière n’a pas duré longtemps puisqu’elle a pris sa retraite à un très jeune âge et que l’accent a été mis sur la carrière de Federer. « C’est une bonne question. Je dirais que quand je n’aurais pas été avec elle, elle aurait arrêté sa carrière avec 22 ou 23 ans.

Elle a tout investi « , a déclaré Federer dans Sportpanorama sur SRF Sport. » Elle a commencé à jouer au tennis à l’âge de 11 ans. Elle a subi de mauvaises chirurgies et n’est pas revenue bien de sa rééducation. Elle avait toujours des problèmes avec ses talons et ne s’en remettait jamais vraiment.

Jusqu’à aujourd’hui, elle s’y sent peu. Je pense que de manière réaliste, elle aurait subi une autre opération et aurait essayé de revenir, même si cela aurait pris 2 ans. C’était pourtant facile pour elle de décider ainsi. Je lui ai dit: «Tu ne veux peut-être pas t’arrêter? Nous pourrions être ensemble tout le temps et passer un bon moment.

« Voir la réponse de Mirka et pourquoi Federer a dit qu’il aurait pris sa retraite il y a longtemps si Mirka lui avait demandé de le faire dans cet article.