Romain Langasque (25 ans), classé n ° 156, golfeur français, a produit six birdies dans une manche sans faute et sans bogey de 65 (6 sous) pour un score de 8 sous. Il a annulé un déficit de cinq coups pour remporter son premier titre du circuit européen au Wales Open au Celtic Manor Resort dimanche.

Langasque a commencé sa ronde et a réussi trois birdies sur les neuf premiers et neuf derniers. «Je jouais vraiment bien depuis le début de la semaine et je me concentrais uniquement sur mon propre truc, et je suis tellement heureux de la façon dont j’ai joué les neuf derniers», a déclaré Langasque par la suite.

«J’ai eu tellement d’occasions de birdie et le deuxième coup sur 16 et le coup de départ sur 17 étaient mes deux meilleurs coups de la semaine. C’est l’une des premières fois que je n’ai pas vraiment ressenti la pression parce que j’étais vraiment concentré sur chaque coup. et le premier que j’ai ressenti de la pression était le coin à 18 parce que je cherchais à avoir un tir plus long.

Ce n’était pas facile parce que j’étais trop proche et que le deux putt était sous pression, mais avant cela, j’étais vraiment cool. « Le classement était rempli de joueurs qui avaient les yeux rivés sur le contrôle des vainqueurs le dernier jour.

Langasque a gardé sa concentration pour terminer à deux coups de Sami Valimaki, qui a cardé un 69.

Les joueurs britanniques David Dixon et Matthew Jordan, classés n ° 1 228, ont tiré respectivement 66 et 68 points et se sont partagés la troisième place, à 5 sous.

C’était un meilleur que leurs compatriotes, Laurie Canter et James Morrison, ainsi que le Suédois Sebastian Soderberg. Soderberg, qui a commencé la journée à égalité pour la tête avec Connor Syme, est allé à la normale 5 18e ayant besoin d’un birdie pour emmener Langasque en séries éliminatoires.

Ses espoirs ont pris fin lorsque son approche a trouvé l’eau et il s’est retrouvé avec un triple bogey 8 pour un 74, tombant à une cinquième place à égalité avec 4 sous. La victoire assure à Langasque une place dans le championnat de l’US Open en septembre après avoir terminé dans le top 10 du Swing Order of Merit britannique, aux côtés de Valimaki.

Il est également entré dans le top 100 mondial pour la première fois. «Les choses arrivent si vite au golf. Je suis très satisfait. C’est là que nous voulions tous être », a déclaré Langasque par la suite. « Je suis fière de moi ».

Connor Syme et Justin Harding ont également réservé leurs places pour le championnat majeur au Winged Foot Golf Club de Mamaroneck, New York, aux côtés de Sam Horsfield, Thomas Detry, Andy Sullivan, Rasmus Hojgaard, Renato Paratore et Adrian Otaegui.

«C’est merveilleux de jouer à mon premier American Open cette année. L’avantage de ne pas avoir de spectateurs, c’est qu’il y aura moins de pression », a expliqué Romain Langasque.