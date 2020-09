McIlroy a annoncé la naissance via les médias sociaux et a remercié le personnel du Jupiter Medical Center en Floride et a décrit sa fille comme «l’amour absolu de nos vies. La mère et le bébé vont très bien». McIlroy a révélé pendant le championnat BMW qu’il avait « attendu l’appel » en raison de la naissance imminente, et Poppy Kennedy McIlroy est arrivé lundi à midi.

McIlroy et sa femme Erica avaient réussi à garder secrète la nouvelle de la grossesse jusqu’à la semaine dernière, lorsqu’elle a été annoncée vendredi soir lors de la diffusion en direct du championnat BMW sur The Golf Channel. S’exprimant après l’annonce de la nouvelle, Rory a déclaré: «Je ne pensais pas que c’était quelque chose que j’avais vraiment besoin de partager là-bas.

C’est une affaire privée, mais nous sommes vraiment excités et nous sommes impatients qu’elle arrive. »

Le secret le mieux gardé du golf

Après son troisième tour à Olympia Fields samedi, lorsque la nouvelle de la grossesse de sa femme a été rendue publique pour la première fois, McIlroy a laissé entendre qu’il pourrait manquer la finale de la saison du PGA Tour.

« Certainement, juste en fonction de ce qui se passe », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de rester à la maison cette semaine. «Je vais participer à de nombreux autres championnats du circuit et ce ne sera qu’une fois la naissance de votre premier enfant.

Cela l’emporte sur tout le reste. »Le joueur de 31 ans et son cadet Harry Diamond – également un ami de longue date – étaient prêts à prendre l’appel sur le parcours si les eaux d’Erica se rompaient. Mais heureusement, il était à ses côtés. , comme Erica a accueilli le petit Poppy dans le monde.

McIlroy et Stoll se sont mariés en 2017 dans un château construit au 13ème siècle à Cong, en Irlande. Les deux se sont rencontrés à travers le jeu de golf – Stoll travaillait pour le PGA Tour lorsque les deux se sont connectés. Le n ° 4 mondial devrait disputer le Tour Championship cette semaine à Atlanta, qui débutera vendredi, bien qu’il ait annulé sa conférence de presse pré-tournoi.

Il devrait jouer aux côtés de Brendon Todd au premier tour de vendredi à East Lake, tous deux commençant le tournoi avec trois sous la normale – sept derrière le leader de FedExCup Dustin Johnson.