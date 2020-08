La légende du tennis Martina Navratilova dit que Serena Williams aura une grande chance d’égaler le record de Margaret Court de 24 titres en simple du Grand Chelem lors du prochain US Open. Le tournoi du Grand Chelem de l’US Open débute à New York le 31 août et le peloton féminin a vu six des 10 meilleures joueuses se retirer en raison d’une blessure ou de préoccupations concernant le voyage aux États-Unis pendant la crise sanitaire actuelle.

Serena a remporté 23 titres du Grand Chelem et a atteint quatre finales dans les majors depuis son retour sur les courts après avoir donné naissance à son premier enfant. Cependant, elle a perdu à ces quatre occasions, dont deux à l’US Open au cours des deux dernières années.

Navratilova dit que Serena Williams a de grandes chances de remporter le 24e Chelem à New York

Selon le magazine Forbes, Navratilova dit: « Je pense que Serena veut juste ce disque [of 24 Grand Slam titles] quel que soit le statut GOAT.

Pour elle, c’est à peu près ce nombre. Maintenant, elle a une grande chance avec l’US Open avec un field plus petit évidemment ». Williams, 38 ans, est revenue sur les courts plus tôt ce mois-ci lors de l’événement WTA à Lexington où elle a atteint les quarts de finale et joue au Western & Southern Open à New York cette semaine.

Elle a remporté une victoire en trois sets sur la Néerlandaise Arantxa Rus lors de son premier match du tournoi lundi. L’US Open se joue également sans foule cette année en raison de la pandémie mondiale, un facteur qui, selon Navratilova, aidera les joueurs les moins bien classés par rapport aux meilleurs joueurs comme Serena qui ont l’habitude de jouer devant des stades bondés et de se nourrir. l’énergie des foules.

« Elle aime se nourrir de l’énergie de la foule. Ce ne sera pas là. Je pense que c’est plus un handicap pour les meilleurs joueurs que pour les joueurs les moins bien classés, la foule n’étant pas là. Un peu d’égalisation ». Le tournoi US Open Grand Slam commence à New York le 31 août.

Serena Williams sera l’une des quatre meilleures femmes 10 du tirage au sort de l’US Open – avec la n °. 3 Karolina Pliskova, l’actuelle championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin et l’ancienne championne de l’US Open Naomi Osaka.