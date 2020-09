Serena Williams, 23 fois championne majeure, est à la troisième manche de l’US Open pour la 20e fois en autant de voyages à New York. Serena a battu Margarita Gasparyan 6-2, 6-4 en une heure et 33 minutes au stade Arthur Ashe, remportant la 103e victoire à l’US Open et laissant Chris Evert sur 101.

Serena a eu 27 vainqueurs et 16 fautes directes, contrôlant le rythme contre la Russe et scellant l’accord en deux sets pour avancer dans les 32 derniers. L’Américain a donné un service trois fois, en obtenant cinq de l’autre côté pour effacer le déficit et rester en devant presque tout le temps.

En raison de la pluie, les joueurs ont lancé l’action sous le toit fermé et Williams s’est tenu à l’amour dans le premier match avec quatre services en plein essor. Sentant la pression du gros adversaire de l’autre côté du filet, Margarita s’est cassée dans le deuxième match de 40 à 15 lorsque son coup droit a atterri large, envoyant Serena devant et se retrouvant 3-0 vers le bas après un revers parfait sur la ligne. vainqueur du vétéran du troisième match.

La Russe a écrit son nom sur le tableau de bord avec une prise dans le quatrième match, créant une chance de pause dans le prochain que Serena a sauvée avec un vainqueur de volée en coup droit, forçant une erreur de la rivale à ramener le match à la maison et ouvrir un 4-1. écart.

Abattant bien le ballon, Williams a assuré une autre pause avec un vainqueur lors du sixième match, servant pour le set et le donnant par amour pour garder le rival. Cela n’a pas duré longtemps, cependant, alors que Serena a marqué la troisième pause pour décrocher. l’ouvreur 6-2 en 35 minutes.

L’Américain a décroché un as sur la ligne T au début du deuxième set pour une prise à 15, Gasparyan repoussant une chance de pause pour une prise dans le deuxième match. Bien servir, Williams a décroché un vainqueur du service pour un avantage de 2-1, gagnant une pause quelques minutes plus tard pour ouvrir un écart de 3-1.

Serena Williams est parvenue au troisième tour de l’US Open pour la 20e fois.

Margarita a tout de suite tiré la pause lorsque Serena a décroché un revers long, tombant 4-2 lorsque Williams a converti la cinquième chance de pause dans le sixième match pour faire un grand pas vers la ligne d’arrivée.

Jouant un jeu de service lâche, le six fois champion a marqué un coup droit facile dans le septième match pour subir une pause, gardant le rival en lice et devant tout recommencer de 4-4. De 40-0 au neuvième match, Serena a dû creuser profondément pour rester intacte, sauvant un point de rupture avec un as et tenant après presque dix minutes pour un 5-4.

De retour dans le dixième match, Williams a battu Gasparyan à 15 ans pour passer au-dessus du sommet et rester sur le septième parcours de la couronne à New York, perdant en finale au cours des deux années précédentes.