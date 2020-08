N ° mondial 15 et la 8e tête de série Johanna Konta est parvenue au troisième tour à Cincinnati, battant Kirsten Flipkens 6-2, 6-0 en 63 minutes. C’était la cinquième victoire du Britannique en six rencontres contre le Belge, produisant l’une des meilleures performances en carrière au service pour perdre six points et maintenir la pression de l’autre côté du filet.

Kirsten était loin de ce rythme, perdant près de 60% des points derrière le tir initial et donnant un service cinq fois sur 11 opportunités offertes à Johanna. S’installant dans un excellent rythme au service, Konta a eu le dessus dans chaque segment, gagnant des pauses dans les matchs cinq et sept pour remporter le premier match 6-2.

La Belge a touché le fond du set numéro deux, ne prenant que sept points et permettant à Konta de servir un bagel qui l’a renvoyée au tour suivant. La qualifiée Jessica Pegula a battu Amanda Anisimova 7-5, 6-2 en une heure et 19 minutes, prenant plus de la moitié des points de retour et remportant six pauses.

Amanda est revenue d’une panne trois fois dans le match d’ouverture pour égaliser le score à 5-5, pour perdre les huit derniers points et donner le set à son adversaire. Après sept pauses dans le premier match, nous en avons vu deux dans le deuxième et Pegula les a attrapés tous les deux lors des cinq et sept matchs, scellant l’accord au service à 5-2 pour se qualifier pour les 16 derniers.

La 3e tête de série et une ancienne championne Serena Williams ont dû rester sur le terrain pendant deux heures et 48 minutes contre Arantxa Rus, l’emportant 7-6, 3-6, 7-6. L’Américain n’a pas bien joué, subissant quatre pauses mais trouvant le moyen de prendre les deux bris d’égalité et de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Les deux joueurs ont bien servi dans le premier match, Arantxa repoussant une chance de pause dans le quatrième match pour atteindre un tie-break, se déplaçant 6-5 devant là-bas avec un vainqueur du service. Serena a sauvé un point de set avec un vainqueur du service, forçant une erreur du joueur néerlandais à 7-6 à remporter le match d’ouverture dans une heure.

Ils ont échangé des pauses au début du deuxième set et c’est Rus qui en a obtenu un autre à 2-1 à la suite d’une erreur de coup droit de Serena qui l’a poussée 3-1.

Serena Williams menait 5-2 dans le décideur avant qu’Arantxa Rus ne revienne pour prolonger l’affrontement.

Servant pour le set à 5-3, Arantxa l’a scellé avec un vainqueur en revers croisé, envoyant le choc dans un décideur et prenant de l’élan.

Dans le premier match du set final, Williams a repoussé quatre occasions de pause pour éviter un déficit précoce, se déplaçant 2-0 devant avec une pause quelques minutes plus tard. Trois prises confortables ont poussé Serena 5-2 devant, l’Américain servant pour le triomphe au neuvième match.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, Rus a rompu avec l’amour, nivelant le score à 5-5 et ajoutant plus de drame et d’excitation. Après le quatrième match consécutif, la joueuse néerlandaise a avancé 6-5 devant avec une pause, servant pour la victoire mais ne parvenant pas à se dépasser.

Serena a fait une pause dans le tout dernier moment et a pris le dessus dans le tie break, remportant le match 7-0 avec un coup droit gagnant pour survivre et passer.