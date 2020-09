Serena Williams a non seulement remporté beaucoup de tournois du Grand Chelem – le deuxième plus grand nombre en simple par n’importe quel joueur de tennis – elle a également gagné beaucoup d’argent grâce aux gains sur le court et à ses endossements hors du terrain. Elle a des revenus de carrière de plus de 92,7 millions de dollars – soit plus du double du prochain joueur sur la liste des prix WTA de tous les temps – qui est sa sœur Venus Williams.

En plus de cela, 23 fois championne du Grand Chelem a gagné des millions de plus grâce à ses endossements.

Serena Williams partage les meilleurs conseils financiers que son père lui a donnés lorsqu’elle était enfant

Serena s’est récemment entretenue avec l’ancien joueur de la NBA, Jay Williams, lors d’une webémission de Chase Chats dans laquelle elle a partagé les meilleurs conseils financiers que son père lui avait partagés lorsqu’elle était enfant. « Mon père a toujours dit que les athlètes perdaient leur argent.

Il a toujours parlé de l’importance de ne pas le perdre une fois que vous l’avez et pas seulement d’acheter tout ce que vous voyez. Cela m’est resté toute ma vie ». Bien que ce conseil lui soit resté fidèle, Serena dit qu’elle aurait aimé en savoir plus sur l’argent à un plus jeune âge.

«Honnêtement, j’aurais aimé en savoir plus sur la banque et son fonctionnement – ce qui se passe dans un compte d’épargne par rapport à ce qui se passe dans un compte courant par rapport à ce qui se passe lorsque vous investissez votre argent auprès de la banque.»

«Je n’ai appris cela que bien plus tard et j’aurais vraiment aimé l’avoir appris plus tôt afin que j’aurais pu faire travailler mon argent pour moi de différentes manières plus tôt et probablement mieux.» Serena a également son propre fonds de capital-risque – qui investit dans d’autres entreprises et essaie déjà d’enseigner à sa fille – Alexis Olympia – certaines des bases des finances dès le début.

«En ce qui concerne les finances, je lui ai dit l’autre jour,« si vous cassez cela, vous devez payer pour cela. J’essaye déjà de lui parler un peu des responsabilités financières ». Serena Williams est classée troisième de l’US Open à New York où elle tentera de remporter son 24e titre du Grand Chelem en simple et d’égaler le record de l’Australienne Margaret Court. Elle joue son premier match contre sa compatriote américaine Kristie Ahn au stade Arthur Ashe.