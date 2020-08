La star américaine Serena Williams a remporté tant de titres et avec cela, elle a gagné beaucoup d’argent. Elle pouvait tout faire avec mais elle a choisi de suivre les conseils financiers de son père. Ce conseil lui a été donné quand elle était très jeune mais elle s’en souvient encore et elle vient de révéler ce que c’est.

Serena Williams sur les conseils de son père

Lors d’une récente conversation avec Chase Bank, Serena Williams a beaucoup parlé d’argent et de valeur. Elle a révélé l’incroyable conseil qui lui a été donné par son père en disant: «Mon père a toujours dit que ‘les athlètes perdent leur argent’, il a toujours parlé de l’importance de ne pas le perdre une fois que vous l’avez et pas seulement d’acheter tout ce que vous voyez. . Cela m’a marqué toute ma vie. Il s’agissait vraiment de savoir quand vous obtenez quelque chose, que vous avez un plan sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez le dépenser, comment vous voulez l’investir ou comment vous voulez le sauver. »

La star américaine a ensuite révélé comment elle avait appliqué ce conseil à son tout premier chèque de paie. Elle n’a rien acheté mais elle est allée le déposer directement à la banque. Évidemment, après avoir gagné beaucoup plus d’argent, elle a commencé à l’investir, notamment dans Serena Ventures.

La star américaine a fondé Serena Ventures en 2014 dans le but de donner des opportunités aux entreprises en démarrage. Elle souhaite que ces entreprises soient entendues et jusqu’à présent, elle a investi dans 30 entreprises de plusieurs secteurs. Ce projet lui tient évidemment à cœur et c’est pourquoi elle y consacre beaucoup d’attention. Cependant, à l’heure actuelle, la star américaine se concentre principalement sur l’US Open 2020 qui commence dans quelques jours. Elle veut y gagner son 24e Chelem et comme toujours, on peut s’attendre à ce qu’elle lui donne tout.

