Le monde entier a été surpris par la mort de Chadwick Boseman, tout comme Serena Williams. La légende du tennis américain a envoyé un merci émouvant sur les réseaux sociaux pour tout le bien que Boseman, devenu célèbre après son rôle dans Black Panther, a offert à notre monde.

Williams a même modifié le salut de la marque «Wakanda pour toujours» en «Chadwick pour toujours» en l’honneur de l’acteur. «Vous avez réuni des millions et des millions de personnes pour se divertir, s’instruire, se voir, nous faire rire, sourire et se sentir autonomes.

Je vous remercie. Chadwick pour toujours », a écrit Williams sur les réseaux sociaux.

Pas seulement Serena Williams; L’amant de Maria Sharapova a rendu hommage à Boseman

Outre le message émouvant de Serena Williams, une autre personne liée au monde du tennis a honoré la mort de Chadwick Boseman.

Et cette personne est le petit ami de Maria Sharapova, l’homme d’affaires Alexander Gilkes. Il a exprimé ses regrets d’avoir perdu un si grand homme en partageant des extraits d’une vidéo montrant les fans du film Black Panther remerciant Boseman pour la façon dont il a dépeint le personnage qui l’a rendu célèbre dans le monde entier.

Chadwick Boseman est décédé à l’âge de 43 ans après une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon. Ses dernières années ont été brièvement décrites dans une déclaration publiée par sa famille. «C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman.

Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV. Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et a apporté de nombreux films que vous en êtes venus à aimer », poursuit le communiqué.

«De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther.

Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter sa vie privée pendant cette période difficile », a déclaré la famille de Boseman sur Twitter.