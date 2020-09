L’ancienne championne Sloane Stephens et sa compatriote américaine Madison Keys, la joueuse qu’elle a battue lors de la finale de l’US Open 2017, se sont toutes deux qualifiées pour le deuxième tour de l’US Open Grand Slam à New York mardi avec des victoires en sets consécutifs et les deux étaient heureux d’obtenir un gagner sous leur ceinture et gagner en confiance.

Sloane Stephens et Madison Keys tentent de rétablir la confiance après les victoires au premier tour

Classée n ° 26 du tirage au sort cette fois, Stephens a battu Mihaela Buzarnescu, de Roumanie 6-3, 6-3 lors de son premier match. S’adressant à la presse après la victoire, Stephens dit qu’elle essaie de regagner sa confiance mais sait que c’est un long processus.

« Je pensais que j’avais bien joué ce soir. De toute évidence, je n’avais pas joué aussi bien. Toujours en quelque sorte à trouver ma confiance et mon rythme. J’essaie juste de me sentir un peu mieux sur le terrain. Je me sentais juste plus comme mon ancien moi. .

C’est vraiment tout ce vers quoi je travaille. Évidemment, ce serait incroyable de jouer mon meilleur tennis de tous les temps, mais je sais que cela prend un peu de temps. Je vais devoir continuer à travailler, essayer de retourner là où j’étais. «

Classé n ° 7 cette fois, les Keys, 25 ans, ont marqué une victoire 6-1, 6-1 contre le Hongrois Timea Babos au stade Louis Armstrong et ont parlé de jouer sans fans. « Le plus simple est qu’il n’y a définitivement aucun bruit, donc vous pouvez entendre tout ce qui se passe sur le terrain.

Mais le plus difficile est de produire toute l’énergie vous-même. De toute évidence, nous voulons tous être ici et nous voulons tous gagner. Nous sommes vraiment ravis d’être de retour et de concourir. Mais ne pas avoir cette énergie de fans pour traverser des moments difficiles a été vraiment difficile.

C’est à nous de créer toute notre énergie ». L’Américaine a ajouté qu’elle était satisfaite de sa performance de mardi et qu’elle tentera de s’améliorer pour son prochain match. «De toute évidence, avoir le sentiment d’avoir bien fait beaucoup de choses est un bonus.

Je pense que je suis bien revenu. Je pense que j’ai bien servi. Cela renforce définitivement ma confiance. En fin de compte, c’est juste une victoire. Je dois continuer à faire ça et essayer d’amener ce niveau chaque jour. »Madison Keys rencontrera ensuite l’Espagnole Aliona Bolsova au deuxième tour tandis que Sloane Stephens jouera Olga Govortsova lors de son prochain match.