Tom Holland, mieux connu comme l’un des acteurs les plus récents à incarner le rôle convoité de Spider-Man et de sa petite amie actrice anglaise, Nadia Parkes, qui est surtout connue pour ses rôles dans Doctor Who et The Spanish Princess ont officialisé leur relation sur Instagram .

Qui aurait jamais pensé qu’un terrain de golf pouvait être aussi romantique? L’acteur de Spider-Man a partagé une photo de Nadia jouant au golf avec lui. En même temps, elle a posté une photo de lui sur le green sur son propre Instagram – la première fois que Holland est apparu sur les réseaux sociaux de Parkes.

La star de Spider-Man, 24 ans, a partagé une photo de Parkes sur Instagram dimanche lors de leur sortie sur un terrain de golf. « Comme c’est magnifique … ces clubs de golf », a plaisanté Holland dans sa légende. Tom a laissé un commentaire sous la photo de Nadia de lui, «Fairway to heaven», et un autre sur le port de rouge sur le terrain de golf le dimanche comme Tiger Woods, en disant: «Tiger ne sois pas fou.

Je porte toujours du rouge le dimanche ». Parmi ceux qui ont commenté la photo de Parkes prise par les Pays-Bas, il y avait Charlie Puth et Jake Gyllenhaal, qui ont écrit: «J’adore le golf. Bon jeu ». La tenue de Nadia a suscité une certaine controverse car les jeans ne sont pas considérés comme des vêtements de golf appropriés et les débardeurs ne sont pas vraiment autorisés.

Il y a des terrains de golf qui sont si strictement traditionnels qu’une jupe de tennis courte vous attirera un œil. Les choses sont plus détendues ces jours-ci, certes, mais il y a encore certains clubs privés qui deviennent vraiment piquants en ce qui concerne le corps des femmes.

Spider-man aime le golf

Au milieu de la pandémie de coronavirus et du verrouillage, la Hollande a profité de rondes de son sport préféré, le golf. Tom est apparemment assez obsédé par le golf. Selon ceux qui le savent, il a un swing doux, un bon équilibre, un bon tempo et peut conduire une balle à 300 mètres.

L’acteur de Spiderman a révélé dans une interview avec GQ il y a quelque temps que son père lui avait appris le jeu à un jeune âge et que son amour pour le sport venait de grandir à partir de là. Holland a également raconté avoir eu son premier trou en un et n’avoir personne pour en être témoin, donc aucun de ses amis ou de sa famille ne l’a cru.

Cela sous-entend qu’il s’agit d’une métaphore plus large concernant la célébrité, la réussite et la popularité; si Tom Holland obtient un trou en un et que personne n’est sur le green pour le voir, est-ce vraiment arrivé? Quoi qu’il en soit, partager un sport avec le super-héros Spiderman en dit long sur le golf!