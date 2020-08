Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas Il a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments avant de faire ses débuts à l’US Open 2020, un tournoi où il a de grandes attentes et où il espère pouvoir surprendre et pouvoir ajouter son premier titre du Grand Chelem en tant que joueur professionnel. .

-Ambiance différente dans cette édition de l’US Open 2020:

« Je n’ai jamais joué sur Arthur Ashe ou sur un grand court pour vivre l’expérience de l’US Open. Je n’ai joué ici que deux fois et je n’ai jamais obtenu de bons résultats. J’espère qu’un jour je pourrai jouer sur le court central, en une seule séance. la nuit et avec les tribunes pleines qui m’encouragent. C’est un rêve que j’ai toujours eu et que je vais devoir attendre au moins un an de plus. Je vais devoir accepter la situation et jouer sans cette atmosphère. A Cincinnati, nous nous sommes habitués à cela. «

-Comment il a passé la quarantaine sans tennis:

« J’ai pu occuper mon temps dans d’autres types de choses. J’ai trouvé différentes façons de m’impliquer dans d’autres aspects. De plus, j’ai continué à m’entraîner dans l’aspect physique et puis quand les choses se sont améliorées j’étais dans le sud de la France à l’Académie Mouratoglou, reprenant le rythme. Je n’ai pas eu de mauvais moments pendant tous ces mois, puisque nous, les joueurs de tennis, nous voyageons constamment dans le monde entier, et une petite pause, je pense, a été bonne pour tous les joueurs ».

-Nouveau Conseil des joueurs dirigé par Novak Djokovic et Vasek Pospisil:

« Je ne suis pas du tout impliqué dans cette affaire. Je n’ai rien à voir avec cela et je ne ferai aucun commentaire. »

-Retour à Nadal et Federer pour cet US Open:

« Roger et Rafa? Je sens que Nadal a donné plus de priorité à Roland Garros et a donc décidé de ne pas voyager ici. Roger pour sa part est blessé et on savait déjà qu’il n’allait pas jouer pour le reste de la saison. Je pense que pour les joueurs de tennis c’est C’est bien qu’ils ne soient pas là pour avoir plus d’occasions de jouer un bon rôle, mais pour le tournoi c’est une grande perte. Ce sont deux grands joueurs et quand ils jouent, les tournois sont totalement différents. «

-Différence entre le match contre Milos en Australie et celui de Cincinnati:

« Par rapport à celui que j’ai joué en Australie, à Cincinnati, j’ai senti que j’avais le match très serré. Dans le premier set, j’ai joué à un très bon niveau et j’étais à quelques points de gagner le premier set et de donner au jeu un scénario. totalement différent de celui qu’il a finalement eu. J’espère pouvoir le vaincre à l’avenir, car c’est un grand adversaire avec l’un des meilleurs services du circuit. Dans les deux matchs, Raonic a été cohérent et a servi excessivement bien. Il vous complique la vie, mais j’espère pouvoir le battre à l’avenir », a-t-il conclu.