Le deuxième Major de la saison est lancé à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center à New York, avec certains des meilleurs joueurs du monde se battant pour la couronne de l’US Open. Rafael Nadal et Roger Federer ne sont pas dans le tirage au sort, laissant Novak Djokovic et Dominic Thiem comme têtes de série et favoris.

Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev tenteront de gâcher leur fête, prenant un bon départ et se qualifiant pour le deuxième tour lundi. Les demi-finalistes de l’Open d’Australie, Alexander Zverev, ont remporté la 38e victoire majeure, évincant l’ancien finaliste de l’US Open Kevin Anderson 7-6, 5-7, 6-3, 7-5 en trois heures et sept minutes.

C’était leur sixième rencontre et le sixième triomphe du n ° mondial. 7, passant l’un des obstacles les plus difficiles après avoir offert trois pauses sur quatre chances. Kevin joue de son mieux pour rester en contact, remportant deux pauses sur cinq occasions et terminant du côté des perdants pour la première sortie de l’US Open depuis 2012.

S’installant dans un bon rythme, Alexander a saisi une pause à 2-2 pour passer devant, sauvant une chance de pause dans le sixième match et servant pour le set à 5-4. Anderson a fait une pause dans le dernier moment pour prolonger le set, seulement pour laisser tomber le tie break 7-2 suite à une double faute.

L’Allemand a à peine perdu un point derrière le tir initial lors des cinq premiers matchs de service du set numéro deux, menant 30-0 au 11e match avant de perdre quatre points consécutifs, offrant à Kevin une pause après un terrible smash.

Au service du set, le Sud-Africain a renvoyé un vainqueur du service pour l’emporter 7-5, dans l’espoir d’obtenir plus de la même chose dans le set numéro trois. Zverev a sauvé deux points de rupture dans le troisième match, remportant cinq points consécutifs avec un vainqueur de volée dans le match suivant pour décrocher une pause cruciale.

L’Allemand a tenu à l’amour à 5-3 pour terminer le set, forgeant la deuxième leed et ne perdant jamais de terrain derrière le tir initial dans le quatrième set.

Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ont pris un départ gagnant à New York.

Anderson a réussi à suivre ce rythme jusqu’à 5-5 quand il a marqué un coup droit pour se briser à 15, permettant à Zverev de sceller l’accord avec une prise en amour et de prendre un départ gagnant.

Stefanos Tsitsipas a amélioré son score aux Majors à 15-11, renversant Albert Ramos-Vinolas 6-2, 6-1, 6-1 en une heure et 38 minutes pour ses triomphes les plus impressionnants aux Majors. Tsitsipas a tiré 13 as et perdu 18 points au service, ne faisant jamais face à un point de rupture et ajoutant près de 40 gagnants à son total.

L’Espagnol était loin de ces chiffres, réussissant moins de 50% du premier service et se faisant briser sept fois sur 14 opportunités offertes au jeune Grec. Stefanos a remporté le match d’ouverture avec des pauses dans les matchs quatre et huit, terminant le deuxième en une demi-heure avec une autre paire de pauses et une course au sommet avec trois matchs retour réussis dans le troisième set.

Le 12e favori Denis Shapovalov a eu besoin de deux heures et 47 minutes pour évincer le jeune Américain Sebastian Korda 6-4, 4-6, 6-3, 6-2, assurant la 13e victoire majeure et la sixième de la saison. Le Canadien a perdu un service une fois sur deux occasions offertes à Korda, perdant le deuxième set mais dominant au retour avec quatre pauses en 14 points qui l’ont propulsé dans le tour suivant.