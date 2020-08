Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas Il s’est présenté devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la défaite subie aujourd’hui contre le Canadien Milos Raonic dans le match correspondant aux demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati 2020, un tournoi pour lequel il avait de grandes attentes et qui restait à quelques pas de la réalisation de cet objectif.

-Suspension de la séance d’hier en raison de poursuites policières aux États-Unis:

« J’ai été assez surpris par tout ce qui s’est passé hier. J’espérais jouer ma demi-finale et ce n’était pas possible. Je suppose qu’il y a une bonne raison derrière cette décision, mais la décision a déjà été prise. Je me suis bien préparé à tout donner sur le terrain et Ensuite, j’ai reçu un appel me disant que nous ne jouerions pas les demi-finales jeudi. Concernant le match d’aujourd’hui, j’ai été sur le point de gagner le premier set, mais Milos a été supérieur à moi dans les moments de pointe de chaque set. «

-Options pour faire du bon travail à l’US Open:

« C’est un grand défi. Pour le moment je ne suis pas fatigué car nous n’avons pas joué depuis longtemps. Mentalement je vais bien aussi et je sens que j’ai encore une marge de progression pour faire encore mieux dans le prochain tournoi. Ces dernières années je n’ai pas récolté. de bons résultats à New York et cette année j’aimerais changer cette dynamique. C’est l’une de mes villes préférées et j’adore jouer ici. «

-Communication de Naomi Osaka il y a quelques jours:

« Je lui ai envoyé un SMS pour expliquer ce qui se passait. Je n’ai pas vu les nouvelles depuis plusieurs jours et je n’ai rien entendu. Puis, quand j’ai découvert ce qui s’était passé, j’ai allumé la télévision et j’ai vu qu’ils en parlaient. Quand Naomi elle a enseigné toute l’injustice qui se passait, je l’ai comprise et soutenue. «

-Niveau de Naomi Osaka dans ce tournoi de Cincinnati:

« Je n’ai pas suivi son match contre Mertens aujourd’hui parce qu’elle jouait mon match. Je sais qu’elle a gagné et je suis très content pour elle et pour la bonne série de résultats qu’elle récolte. Elle joue très bien. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de tennis féminin, mais j’admire à Naomi « .

-Comment as-tu su que les demi-finales ne se joueraient pas hier?

«Je n’ai pas vraiment reçu d’appel téléphonique, mais un SMS via le groupe WhatsApp. Quand j’ai lu la déclaration, je me suis libéré et je ne pensais plus devoir jouer à un jeu demain. Hier, j’ai pu m’entraîner à quelque chose de plus léger et de me reposer. C’est bien que nous avons aussi un jour de congé après de nombreux matchs d’affilée, même si, comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas fatigué. «