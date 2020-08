Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Il a été éliminé ce vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Cicinnati, qui se déroule à New York (Etats-Unis), aux mains du numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic., dans un match colossal avec de nombreuses alternatives qui ont duré plus de trois heures (4-6, 6-4 et 7-6 (0)).

L’équipe de Belgrade continue avec son record imposant de 21 victoires et aucune défaite dans un 2020 marqué par la pandémie.

Ses problèmes de cou, qui ont obligé le kinésithérapeute à intervenir en temps opportun à deux reprises au cours du match, alors que son rival était meilleur, ne l’ont pas empêché de battre un Bautista qui jouait à sensation.l, mais qu’il est tombé sur une version exceptionnelle de son adversaire au moment le plus délicat.

Celui de Castellón a démarré fermement, s’est cassé dans le septième match, s’est consolidé dans le suivant et – basé sur la patience – a mis le 6-4 sur le tableau d’affichage avec un certain confort. Là, l’aide médicale est apparue, «Nole» a pris une inspiration, a arrêté le choc et a trouvé son moment au début du deuxième tour. Djokovic était passé de jouer sans air à atteindre le manche de la casserole.

Bautista n’était pas satisfait, il n’a même pas abandonné la manche car il a cassé le service de son rival alors que tout semblait en descente pour Djokovic. Puis à la demande du Serbe, également opportunément, la piste a été fermée – état étrange car ni il pleuvait, ni Cincinnati ne le permet – et le match a été égalisé avec un autre 6-4 qui a porté la bataille au troisième enjeu.

L’Espagnol, très frais sur ses pieds, a poussé Djokovic à la limite, qui a dû se rendre en applaudissant le joueur de Castellón à plusieurs reprises. Avec 1-2, Bautista a cassé le service dans un autre tour du scénario, mais le jeu s’est retourné comme une tortilla. Deux matchs consécutifs, dont l’un vierge, ont donné l’avantage au joueur des Balkans.

Djokovic a appuyé sur l’accélérateur vers le bas et avant de conclure la victoire, il avait besoin d’une nouvelle prise en raison de la sueur que Rober lui causait. Trois matchs consécutifs à la stupéfaction du Serbe ont porté le match à 6-5 en faveur des Espagnols. C’est alors qu’il a dû recourir à la concentration pour ne pas échouer avant le tie-break.

«Nole» l’a fait, il a remporté ce match contre les autres et a amené le match au bris d’égalité final. Il a signé un 7-0 brutal qui n’a pas rendu justice à la résurgence de l’espagnol. Cette victoire place Djokovic en finale de Cincinnati, une belle opportunité de continuer à élargir son record annuel et de rivaliser avec Rafa Nadal avec 35 Masters 1000 titres, le plus de l’histoire.

Son rival en finale sera Milos Raonic, qui a battu le Grec Stefanos Tsitsipas, numéro six mondial, 7-6 (5) et 6-3 dans un match intense, où il a su imposer son puissant service direct (12). Le Canadien a remporté sa trentième victoire contre un «top 10» et disputera sa quatrième finale du Masters 1000.