Tennis World Tour a annoncé il y a quelque temps que TWT s’était associé à Universal Tennis Ratings (UTR) en exportant tous les résultats des tournois TWT dans la plateforme UTR, générant ainsi une note pour tous les joueurs du tournoi. Le classement comprend les joueurs de tournois juniors et ouverts, tous les joueurs ayant participé à un événement de classement TWT.

TWT et UTR ont fait beaucoup de progrès à ce sujet et je suis heureux de vous informer comme suit: ** Tous les joueurs de tournois TWT ont un classement UTR. Un match suffit pour obtenir une note «projetée». Après environ cinq matchs, votre note devient fiable;

** Qu’est-ce qu’un classement et une note est la question qui est fréquemment posée.

Un classement est une récompense immédiate pour une performance lors d’un tournoi. Le joueur atteint un certain tour ou une certaine position et gagne un nombre «X» de points pour sa performance. Une note est une mesure des performances d’un joueur contre des adversaires sur une période de temps, ce qui entraîne l’attribution d’une note qui reflète la capacité de jeu d’un joueur;

UTR n’est pas seulement une nouvelle édition des avantages de TWT, mais c’est aussi ce qui est utilisé par les collèges américains pour les joueurs souhaitant étudier et jouer au tennis dans le système US Collegiate, car tous les événements TWT chargés dans UTR offrent une opportunité supplémentaire aux joueurs SA cherche à poursuivre cette option.

** Lorsqu’un joueur se connecte à son profil TWT, il verra son / ses classement / s et son taux TWT (comme auparavant) et aura maintenant un lien UTR pour activer votre classement (s’il n’est pas déjà activé);

** Veuillez noter que la note dans le profil du joueur n’affiche pas les points décimaux (pour le moment);

** La note UTR complète avec les points décimaux sera disponible dans le profil UTR lorsque vous accédez au site UTR;

** Apprenez comment fonctionne UTR;

** Tous les numéros TWT des joueurs ont été enregistrés dans le profil et la base de données du joueur UTR pour s’assurer qu’il n’y a pas de doublons.

Certains joueurs ont déjà activé et créé leurs profils UTR. Les joueurs n’ayant pas encore activé de profil UTR et souhaitant le faire peuvent cliquer sur le lien suivant activer votre profil de joueur UTR. Indépendamment de l’activation ou de l’activation, accédez à votre profil et assurez-vous que toutes les informations sont correctes. Assurez-vous d’activer votre profil de joueur UTR. Liens supplémentaires ci-dessous pour plus d’informations: – Voici un article utile qui explique comment fonctionne l’algorithme UTR; – Le lien suivant pour aider à comprendre l’algorithme UTR; Cordialement TWT