Lors d’une rencontre en tête-à-tête samedi lors du troisième tour du Northern Trust au TPC Boston, Tiger Woods a montré à Rory McIlroy qui est le patron, même si les deux joueurs ont glissé plus bas dans le classement après une journée de golf décevante.

Woods et McIlroy ont été jumelés pour un départ tôt samedi matin après s’être frayé un chemin à travers la marque de coupe. Aucun des deux joueurs n’a démarré rapidement le week-end et n’a dû jouer pour revenir dans le tournoi.

Woods a chuté à un sous pour la semaine après avoir mélangé trois birdies avec cinq bogeys dans un deux sur 73. McIlroy a connu une période encore plus difficile après avoir affiché deux triples bogeys dans son 74 erratique au troisième tour. Woods et McIlroy ont occupé les deux dernières places du classement pour les plus grandes parties de leur tour.

Le titre indésirable est finalement allé à Matt Jones après que l’Australien a cardé un cinq sur 76 pour revenir à deux pour le tournoi. Woods a raté sa tentative de birdie de cinq pieds au premier, seulement pour tripler le bogey le suivant après avoir frappé l’eau avec son premier tir, puis trois coups de 40 pieds.

McIlroy a roulé de huit pieds au premier. Woods a annulé son birdie de huit pieds à la seconde en épouvantant le par-trois suivant. Ici, une balançoire à deux coups a vu McIlroy convertir de 10 pieds.

De pire en pire

Aucun des deux joueurs n’a réussi à profiter du quatrième conducteur.

Woods n’a pas réussi à monter et descendre du sable pour sauver la normale au cinquième. McIlroy a accumulé un triple bogey au sixième par quatre. Woods a manqué de quatre pieds à la septième et égalé la normale de McIlroy, mais a réussi un birdie au neuvième pour atteindre le virage en palier, alors que l’Irlandais du Nord bégayait à un 40 avant neuf.

Les deux joueurs ont bogeyé le 14e et ont paré leurs trois trous suivants avant de faire un birdie au dernier. McIlroy a réussi à trouver le green par cinq en deux et deux putting pour son birdie de clôture et Woods roulant dans son effort de sept pieds.

Inutile de dire que même si Tiger a maintenant un droit de vantardise limité sur Rory, ce fut une partie de golf assez décevante pour ces deux légendes. Aucun des deux joueurs n’a parlé à la presse après leurs tours terne et les deux doivent faire face à un autre départ tôt dimanche pour la conclusion.

On ne peut qu’espérer que les deux golfeurs se remettront dans le mouvement. Heureusement, Tiger Woods et Rory McIlroy se sont déjà qualifiés pour le championnat BMW de la semaine prochaine. Woods, cependant, se bat toujours pour entrer dans le top 30 du classement FedExCup et se qualifier pour le championnat de fin de saison.