La recherche montre de plus en plus que plus de produits végétaux et moins de viande dans votre alimentation est un mode de vie beaucoup plus sain. Consommer moins de produits d’origine animale ne s’arrête en aucun cas à la viande. Le lait végétal (par opposition au lait d’origine animale) devient également une habitude pour beaucoup de gens.

Il existe déjà plus de 79 substituts de lait disponibles, ce qui devrait faciliter la tâche de quiconque est prêt à passer au lait végétal. La plupart d’entre nous ont entendu parler du lait de coco, du lait de soja et du lait d’amande, mais l’industrie du lait végétal est beaucoup plus diversifiée que cela.

Le lait de riz brun, le lait de noisette, le lait de quinoa, le lait de chanvre et le lait de noix de macadamia sont également des options bien connues et populaires pour les personnes à la recherche d’une alternative aux produits d’origine animale. Les substituts du lait existent principalement pour les personnes intolérantes au lactose.

Mais de nos jours, beaucoup de gens décident de passer au lait végétal pour des raisons d’éthique, de santé et de goût ou pour protéger l’environnement. Le marché du lait végétal s’est considérablement développé au cours des dernières années, car les gens commencent à se soucier de leur mode de vie sain, de l’environnement et de la façon dont les animaux sont traités.

Deuxièmement, ces produits deviennent de plus en plus accessibles, étant vendus dans la plupart des grands supermarchés.

Le lait végétal est de plus en plus populaire

Même les restaurants et les cafés introduisent de plus grandes variétés de lait végétal ces jours-ci.

Selon des études récentes, le choix de passer au lait végétal n’est plus uniquement dû à une intolérance au lactose. Environ 75% des utilisateurs impliqués dans l’étude, ont choisi d’autres raisons. Une autre raison de supprimer les produits laitiers de votre alimentation est que le lait végétal contient beaucoup moins de matières grasses et pas d’hormones ni de cholestérol.

En ce qui concerne l’environnement, l’impact du lait végétal est nettement moindre car il utilise beaucoup moins d’eau à produire que les autres laits. Pour produire un seul litre de lait de vache, vous avez besoin d’environ 638 litres d’eau. Pour produire la même quantité de lait de soja, vous n’avez besoin que de 28 litres d’eau.

Dans un monde qui lutte constamment contre la sécurité de l’eau, ces statistiques à elles seules devraient suffire à vous amener à prendre une bouteille de lait de soja. Outre l’utilisation de l’eau, la production de lait végétal entraîne également moins de gaz à effet de serre, utilise moins d’espace et crée moins de pollution de l’eau.

L’une des principales préoccupations des personnes qui envisagent de passer au lait végétal est de perdre le calcium contenu dans le lait de vache. Selon les experts, des recherches claires indiquent que les humains n’ont pas du tout besoin de produits laitiers car nous obtenons suffisamment de nutriments provenant d’autres aliments.

Si vous envisagez de passer au lait végétal, assurez-vous d’essayer différentes options et différents producteurs, car chacun est différent. Mais une chose est sûre, il existe une option de lait végétal en fonction de vos goûts et besoins.