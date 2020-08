grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, a réalisé ce mercredi le passage à la demi-finale de la Masters 1000 de Cincinnati lorsque son rival, l’Américain prend sa retraite Reilly Opelka, 39 ans au monde, en raison d’une blessure lorsqu’il a gagné 6-5 dans le premier set.

27/08/2020

Opelka, qui a dominé le match, n’a pas pu continuer après s’être blessé au genou droit, permettant à Tsitsipas, 22 ans,, atteint ses premières demi-finales du tournoi de Cincinnati, qui cette année est disputée dans la bulle de Flushing Meadows, domicile de l’Open des États-Unis, en raison de la pandémie de coronavirus.

Son rival en demi-finale sera le Canadien Milos Raonic Après avoir surmonté un set contre et une balle de match, il a battu le Serbe 4-6, 7-6 (2) et 7-5 mercredi. Filip Krajinovic.

GRANOLLERS, K.O. DANS LES DOUBLES

Le couple formé par les Espagnols Marcell Granollers et l’Argentine Horacio Zeballos, cinquième tête de série, n’a pas pu atteindre les demi-finales du double du tournoi de Cincinnati quand ils ont été battus 7-5 et 7-6 (8) contre l’Américain Ram Rajeev, troisième tête de série, et les Britanniques Joe Salisbury.

Son élimination laisse Pablo Carreño en tant que seul joueur de tennis espagnol dans la compétition de double. Paire avec l’Australien Alex de Minaur et battre le duo formé par le Néerlandais 7-5, 6-7 (8) et 10-7 Wesley Koolhof et le croate Nikola Mektic, huitième graines.

Le triomphe permis Carreno et Depuis Minaur disputer les demi-finales contre le duo formé par les Américains Steve Johnson et Austin Krajicek qui a également battu les Néerlandais 6-4 et 7-5 en quarts Jean-Julien Rojer et roumain Horia Tecau.