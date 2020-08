2020 est certainement une saison anormale pour le monde du tennis, une saison où le sport s’est arrêté à cause de la pandémie et où il est difficile de revenir à la normale. Novak Djokovic a commencé la saison de la meilleure façon, en remportant la Coupe ATP avec son équipe, la Serbie, puis en remportant l’Open d’Australie, le dix-septième Grand Chelem de son incroyable carrière, en battant Dominic Thiem en finale.

L’un des principaux objectifs de Novak Djokovic est d’atteindre et de dépasser le record de Federer de titres du Grand Chelem: le Suisse mène ce classement particulier avec 20 Chelems, devant les 19 de Rafael Nadal et les 17 de Novak Djokovic: grâce à l’absence de Federer et Nadal, Djokovic aura une belle chance au prochain US Open où il tentera de ramener les deux autres phénomène du tennis mondial plus proche.

Avec la victoire sur Jan-Lennard Struff aux Western and Southern Open 2020, Djokovic a atteint sa 68 demi-finale en carrière dans les tournois ATP Masters 1000.

Avec cette victoire Djokovic détache définitivement Roger Federer, actuellement à 66 victoires, et il s’approche du leader de ce classement, Rafael Nadal, à 73. Les chiffres de ce record sont incroyables car Djokovic, Federer et Nadal dominent clairement au Masters 1000 par rapport à toute la compétition: à 33 demi-finales dans ces tournois, Andy Murray est quatrième et est clairement derrière les trois phénomènes mondiaux du tennis.

Il n’y a pas non plus de joueur de tennis actif dans le Top 10 de ce classement. Les Big Three dominent non seulement dans les tournois du Grand Chelem, mais dans presque tous les classements impliquant tous les joueurs de tennis actifs. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont considérés comme les 3 joueurs de tennis les plus forts de chaque époque et comme beaucoup le soulignent souvent, il est difficile, voire impossible, de trouver trois champions de cette ampleur à la même époque.

Djokovic est le seul des Big Three à disputer l’US Open 2020: pour la première fois depuis 1999, il y aura un Grand Chelem sans la présence de Roger Federer et Rafael Nadal. Mais pas seulement cela, car pour des conditions de sécurité sanitaire ou pour d’autres raisons, de nombreuses stars ne seront pas à New York: out Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille , Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Jarry, Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Wang Qiang, Anastasia Pavlyuchenkova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Barbora Strycova, Svetlana Kuznetsova, Fiona Ferro, Lin Yafan Wang, Anastasia Potapanova et Samantha Stosur.

Voici le classement complet des joueurs de tennis avec le plus de demi-finales dans les tournois Masters 1000 Atp: Rafael Nadal 73

Novak Djokovic 68

Roger Federer 66

Andy Murray 33

André Agassi 32

Pete Sampras 31

Andy Roddick 20

Tomas Berdych, Lleyton Hewitt 19

Michael Chang, Stefan Edberg, David Ferrer et Yevgeny Kafelnikov 18.