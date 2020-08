L’événement US Open Grand Slam, qui débutera lundi, a annoncé de nouveaux partenariats avec Zoom Video Communications et Emirates pour l’événement US Open Grand Slam 2020.

US Open annonce des partenariats avec Zoom Video et Emirates

Selon le site Web de l’US Open, l’USTA et Zoom Video Communications, Inc.

Le partenariat aidera à offrir des expériences virtuelles lors de l’événement de cette année. Les expériences VIP comprendront deux événements privés d’hospitalité virtuelle VIP et un événement de collecte de fonds de célébrités pour la Fondation USTA. Les événements d’hospitalité virtuelle comprendront des questions-réponses avec des légendes du tennis, des interactions avec des célébrités et des didacticiels pour le cocktail Honey Deuce et d’autres offres culinaires classiques de l’US Open.

Il y aura également un gala de collecte de fonds organisé par des célébrités le 31 août via Zoom. Cet événement sera organisé par l’acteur Alec Baldwin et soutiendra la campagne «Rally To Rebuild» qui a été lancée en juin et soutient les sections nationales d’apprentissage du tennis junior (NJTL) à travers le pays.

Lew Sherr, Chief Revenue Officer, USTA, a commenté la question: « Cette année a contraint le tournoi à innover de manières très différentes. Ce nouveau et passionnant partenariat avec Zoom nous permet de tirer parti de leurs capacités de premier ordre pour repenser spectaculaire dans un environnement virtuel.

Nous apprécions également grandement leur soutien à la Fondation USTA et nos efforts pour célébrer les champions de la santé à travers le monde ». L’US Open s’est également associé à Emirates pour une autre initiative visant à collecter des fonds pour l’initiative Rally to Rebuild – cette année, à la suite de l’interview d’après-match sur le terrain, le joueur gagnant frappera trois balles lors des cibles Rally to Rebuild de marque Emirates en les stands et à chaque cible atteinte, un don de 1 000 $ sera fait pour soutenir l’initiative.

Cela fait également partie de la campagne Serves for Good d’Emirates. L’US Open sera le premier Grand Chelem du calendrier du tennis depuis l’Open d’Australie en janvier. Le tournoi de Roland-Garros a été reporté à fin septembre tandis que Wimbledon a été annulé pour cette année.

La tournée de tennis a été interrompue en raison de la pandémie mondiale de mars et n’a repris que plus tôt ce mois-ci. Novak Djokovic et Karolina Pliskova sont les têtes de série des épreuves de simple masculin et féminin cette année.