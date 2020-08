En plus d’être un joueur coriace avec un service énorme pour déranger n’importe quel adversaire, le Canadien Vasek Pospisil est une figure influente du circuit ATP. En tant que membre du Conseil des joueurs de l’ATP, Pospisil s’est vu confier la tâche d’être un représentant des joueurs pour une certaine section des joueurs. Cependant, le Canadien a maintenant démissionné de son poste. Il a cité son mécontentement à l’égard de la structure de l’ATP dans sa déclaration.

Pospisil a exprimé samedi dans un tweet qu’il quitterait son poste. Il a dit que dans la structure actuelle de l’ATP, il est très difficile d’avoir un impact sur les décisions importantes sur le Tour, malgré sa position.

Vasek Pospisil

Vasek Pospisil mécontent de la structure actuelle de l’ATP

« Après 2 ans au conseil des joueurs de l’ATP, je démissionne de mon poste de représentant des joueurs pour les postes de classement 51-100 », a déclaré Pospisil dans son communiqué. «Il est devenu clair qu’en tant que membre du conseil des joueurs au sein de la structure actuelle de l’ATP, il est très difficile, voire impossible, d’avoir un impact significatif sur les décisions majeures prises par notre tournée», a-t-il ajouté.

Cependant, Pospisil, a déclaré qu’il partait «en tenant la tête haute». Il est satisfait de son travail au cours des deux dernières années.

«Je suis fier de dire que je me suis toujours battu pour ce que je croyais juste et, ce faisant, je n’ai jamais compromis mon intégrité. Ma seule mission au conseil était de bien représenter mes pairs. Et je suis extrêmement fier d’avoir fait cela au mieux de mes capacités. Je pars la tête haute », a ajouté le communiqué du numéro 92 mondial.

Démission du conseil des joueurs de ma tournée ATP: pic.twitter.com/NlFziU1797 – Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 29 août 2020

Parlons d’un nouveau syndicat de joueurs

Il n’ya aucune indication sur les projets de Novak Djokovic de rester ou de quitter le conseil. Il a également été rapporté que Pospisil et Djokovic prévoient de former leur propre syndicat de joueurs. Il sera indépendant de l’ATP. Cela pourrait également avoir un rôle dans la décision de Pospisil. On s’attend à ce qu’il soit le coprésident du nouveau conseil.

Depuis son arrivée en 2018, Vasek Pospisil a été le représentant des joueurs de la tranche 51-100 dans le classement ATP. Sa principale responsabilité était de transmettre des informations importantes à ces acteurs sur les projets actuels et futurs de l’ATP. Novak Djokovic est le président des 12 membres du Conseil des joueurs de l’ATP. Roger Federer et Rafael Nadal sont également membres du conseil.