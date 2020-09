Vasek Pospisil Il a terminé hier après-midi l’une des meilleures et les plus importantes victoires de sa carrière. Il avait une saveur particulière, bien que peut-être douce-amère: il a été produit avant son compatriote et bon ami Milos Raonic, l’un des joueurs les plus en forme du circuit qui a succombé à la combinaison de bons services et d’attaques rapides du fond du court de Vasek. Une perte qui produit tant d’émotion méritait une conférence de presse à la hauteur, et Pospisil l’a donnée, se remémorant les pires moments après une opération douloureuse et disséquant avec précision ce qui s’est passé sur la piste.

– Clés de la victoire: « Je pense que nous avons tous les deux commencé assez lentement, j’ai senti qu’il y avait un peu de nerfs par nous deux. Au fil du temps, j’ai commencé à me sentir plus à l’aise, j’ai commencé à très bien bouger et j’ai trouvé mon rythme de match. Milos a très bien servi, mais je pense que j’ai très bien lu le service. La clé du jeu, pour moi, était que moi aussi je servais extrêmement bien et que je pouvais confortablement tenir mon service. Jouer contre un Canadien est toujours difficile, surtout quelqu’un comme Milos, que je connais depuis mes débuts. Nous avons le même âge, il est donc clair qu’il y a une histoire antérieure entre nous.

C’était un de ces jours où tu as envie as-tu joué au tennis propre. Cela n’arrive pas toujours. J’ai très bien servi, j’ai senti qu’à chaque fois qu’il y avait une situation neutre dans un échange, je pouvais en prendre possession. Je voulais mettre la main sur le fond du terrain pour qu’il n’ait pas le temps de préparer ses coups, et je pense que je l’ai très bien exécuté. J’étais très calme, m’adaptant bien aux différentes situations du jeu, même à la fin. Je suis monté au filet avec les balles courtes et je lui ai mis une pression constante, c’était un super match. »

– Des doutes sur le fait de n’avoir joué aucun tournoi de préparation précédent: « Je ne me sentais pas bien du tout à l’entraînement dans les jours qui ont précédé mon premier match. J’essayais d’accepter la réalité selon laquelle j’allais peut-être avoir besoin de quelques tournois pour me remettre sur pied. Donc, deux ou trois jours avant mes débuts, j’étais d’accord. J’avais l’impression Je pourrais encore faire quelque chose d’important cette semaine. Au final, le rythme du jeu est différent. Aujourd’hui, j’ai senti que j’avais joué encore mieux qu’au premier tour, ce qui est bon signe. Je le sens Je suis retourné à l’endroit que j’ai toujours voulu être. «

– Explication sur son moment de forme: «Je pense que lorsque je suis revenu après mon opération, j’ai ressenti un joueur différent. Quelqu’un de beaucoup plus mature, un peu plus calme sur la piste et avec beaucoup plus de confiance. De plus, travailler avec un nouvel entraîneur et retourner à mon ancien entraîneur physique m’a donné l’impression d’être de retour là où j’étais il y a quatre ou cinq ans. L’autre clé est que je n’ai pas de problèmes de dos. C’est extrêmement important, je n’ai même pas besoin de mentionner à quel point il est important d’être en bonne santé sur la piste.

Je ne me suis pas senti aussi bien physiquement depuis que j’ai commencé à avoir des problèmes de dos, à partir de 2015. J’ai simplement accepté que la douleur, ressentir de la douleur toutes les trois ou quatre semaines, faisait partie de ce sport et cela arrive à tout le monde. Clairement ce n’était pas logique, parce que maintenant je me sens incroyable. Vers quatre ans que je ne pouvais pas passer trois ou quatre semaines, parfois même dix jours, sans prendre deux jours de congé pour mes problèmes de dos. Comme je l’ai dit, toutes ces choses m’ont aidé à être là où je suis maintenant. «

– Sur son prochain rival, Bautista: « C’est un adversaire très coriace. J’ai déjà joué quelques fois contre Roberto, et je sais que ce sera difficile de le mesurer à cinq sets. Je pense qu’il fait partie de ces joueurs contre lesquels il faut essayer de garder les points courts. : Au fur et à mesure qu’ils s’allongent et que le jeu s’allonge, ce sera pire pour moi, pas de doute. J’essaierai juste d’être agressif et d’utiliser mes armes, gardez les points courts. J’ai certainement des armes dans mon arsenal qui, je l’espère, vous dérangeront. «