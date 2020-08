Comme pour d’autres joueuses à travers l’histoire du tennis féminin, nous ne saurons jamais quel aurait été le plafond. Victoria Azarenka dans sa carrière professionnelle de ne pas avoir eu le malheur des blessures et, surtout, des altercations dans sa vie privée avec la garde de son fils. Des problèmes qui se rejoignent et qui, petit à petit, vous minent, vous volent votre énergie, jusqu’à ce qu’ils disparaissent. C’est ce que beaucoup pensaient, que les jours de gloire du biélorusse n’appartenaient déjà qu’à la vidéothèque YouTube, mais le joueur de tennis de Minsk, les pieds demandent toujours une danse.

Cincinnati 2020Ce fut le tournoi où il a retrouvé la lumière au milieu de tant d’obscurité. On se souvient que c’est précisément dans cette même épreuve qu’il avait réalisé son dernier triomphe sur le circuit, en battant Belinda Bencic au premier tour l’an dernier après le retrait de la Suisse au deuxième set. De là, défaite avec Donna Vekic au deuxième tour, défaite avec Aryna Sabalenka à l’US Open, défaite avec Tamara Zidansek à Monterrey (après six mois sans jouer) et défaite avec Venus Williams à Lexington (après encore six mois sans jouer en raison de l’arrêt du coronavirus). Il y avait même le risque de perdre son enthousiasme face à de tels événements, mais sa réponse a été de travailler plus dur pour nous donner à tous une leçon.

«Tout ce qui m’arrive est génial, peut-être que l’étiqueter comme une ‘semaine de rêve’ serait un peu exagéré, je pense que c’est trop. En premier lieu, la semaine continue, ce n’est pas fini. J’ai toujours été fidèle à cette pensée, je n’aime rien analyser quand je suis encore au travail, je le prends au jour le jour. Et maintenant plus que jamais, j’essaye de tout affronter petit à petit, match par match », a-t-il avoué à l’ancien numéro un mondial lors de sa dernière conférence de presse, après avoir mis les pieds en quarts de finale de l’équipe féminine. Oui, les quarts de finale, une réalité qui n’a pas touché depuis Rome 2019.

Ou quoi de pareil, remporter trois matchs d’affilée quinze mois après la dernière fois. Donna Vekic, Caroline Garcia et Cornet Alize Ils ont été ses victimes, trois rivaux aguerris qui savent ce que c’est d’être au top et qui ne veulent pas vendre leur peau bon marché. Eh bien, aucun des trois n’a pu cette semaine prendre un seul set du grand Vika, qui attend déjà Ons Jabeur dans le match de ce soir à partir de 21 h 00 Ce sera le duel le plus compliqué de tous, mais la Biélorusse arrive avec le calme d’avoir fait un pas en avant et sans la pression de ses meilleurs jours.

«De toute évidence, c’était une excellente nouvelle d’avoir à nouveau l’opportunité de jouer plusieurs matchs d’affilée. Hier j’ai joué deux matchs, aujourd’hui j’en ai joué deux autres, je veux continuer sur cette voie, en essayant de trouver mon rythme. Je m’amuse sur les courts, je joue et je cours à nouveau»A souligné Azarenka une fois de plus, soulignant les moments où il était incapable d’entrer sur la piste avec une concentration de son côté, peut-être avec son esprit tourné vers les questions extra-sportives qui l’ont accompagné et blessé au cours de ces dernières saisons.

Maintenant, il semble que ces grands enjeux soient enfin parqués et que le sourire de Victoria brille à nouveau à sa place idéale, sur le terrain. Le bonheur qu’il dégageait dans la salle de presse était tel qu’il fut même encouragé à répondre à une question sur le football masculin. «Je pense que ce sera triste pour Barcelone de perdre Messi après tant d’années. Cela a été quelque chose de monumental d’avoir Messi. Quand vous pensez à Messi, vous pensez à Barcelone, je suis sûr que beaucoup de fans le manqueront. Parfois, c’est le choix du joueur, vous faites ce que vous pensez être le meilleur pour vous, le meilleur pour votre carrière. Dans mon cas, je continuerai à soutenir Barcelone et je continuerai à soutenir Messi, tout va bien pour moi », a répondu couramment le champion WTA à 20 titres. J’espère que nous continuerons à la voir aussi heureuse tout au long de l’année.