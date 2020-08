En mars, le USTA a annoncé un accord avec le Laykord de rénover ses courts de tennis, quittant la société Decoturf avec laquelle elle collabore depuis plus de 40 ans et qui a toujours été impliquée dans les terrains durs américains.

Les nouveaux courts seront caractérisés par une résine acrylique sur socle asphalte ou béton d’avant-garde absolue pour ce qui concerne la résistance aux agents climatiques extérieurs et surtout à l’humidité. La mise en œuvre du projet a été confiée à Advanced Polymer Technology qui, avec son produit phare, vise à neutraliser les variables météorologiques affectant normalement les performances des champs et la vitesse de la balle.

De plus, ces courts devraient permettre au joueur d’avoir moins de problèmes de déplacement et une diminution des blessures liées à la dureté de la surface qui met souvent à rude épreuve les articulations lors des changements de direction. La première sensation que vous ressentez en jouant sur les nouveaux terrains respecte ce que vous soupçonniez: une vitesse de balle plus rapide.

Ce qui n’était pas attendu, c’était la grande différence avec le passé. Les nouveaux champs sont beaucoup plus rapides, comme le confirme Danny Zausner, directeur des opérations chez USTA. Les joueurs de tennis qui participent au Masters 1000 de Cincinnati, qui se joue sur les mêmes courts que l’US Open, ont eu l’occasion d’essayer la nouvelle surface, ce qui n’était pas possible au Miami Masters, où il était impossible de tester le changement de matériel en raison de l’urgence sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19.

https://www.laykold.com/us-open-gallery: ici vous pouvez voir toutes les photos de l’installation du nouveau revêtement

Laykord, la nouvelle surface des tribunaux ouverts aux États-Unis

Des sources d’Usta ont déclaré qu’en juin, la surface Laykold avait été envoyée à Serena Williams pour être installée dans son domaine privé, lui permettant de s’habituer au nouveau manteau pour la tournée américaine.

« Nous avons fait des tests et des mesures, obtenant un IPC d’environ 43, ce qui nous permet de nous qualifier de milieu de terrain rapide », a-t-il déclaré à SportsBusinessDaily. « Ils sont entre 20% et 30% plus rapides que l’an dernier et c’est ce que nous recherchions avec le changement », a déclaré Zausner.

Il faut se rappeler que les tournois ATP Masters 1000 sont ceux qui publient le CPI de leurs pistes et, en analysant les résultats, il est évident que les pistes de l’US Open 2020 seront plus rapides que celles de tous les tournois de cette catégorie.

Ces données ont été obtenues grâce aux informations fournies par TennisTV et Matthew Willis, qui lors des tournois Masters 1000 ont montré l’IPC et qui ont conduit à ces chiffres. Les données se réfèrent aux champs de 2019: Canada: 42,8

Londres: 41,6

Shanghai: 40,9

Paris: 40,6

Cincinnati: 37,4

Miami: 36,5

Indian Wells: 32,1

Monte Carlo: 30,3

Madrid: 27,9

Rome: n’a pas été publié Note: 20-30 est lent; 30 à 35 moyennement lent; 35 à 40 en moyenne; de 40 à 45 moyen rapide et plus de 45 rapide.