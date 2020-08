L’expert australien du tennis Todd Woodbridge a déclaré que le n ° 1 mondial Novak Djokovic est le grand favori du prochain US Open à New York, mais les distractions hors du terrain, telles que le nouveau syndicat des joueurs, l’empêcheront de se concentrer sur le tournoi. .

S’exprimant sur le dimanche des sports de Channel 9, Woodbridge a déclaré: « Il (Djokovic) est de loin le meilleur joueur du moment et c’est à lui de perdre, vraiment. Il peut essayer de détourner toute la pression qu’il veut mais il l’est vraiment. le meilleur joueur.

Il suscite beaucoup d’intérêt car il y a aussi beaucoup de choses hors du terrain qui vont l’empêcher de rester concentré alors que nous entrons dans l’US Open. « Djokovic et Vasek Pospisil ont dirigé la création du Tennis Professionnel. L’Association des joueurs samedi qui est soutenue par plus de 60 joueurs, mais Woodbridge se dit déçu du groupe pour plusieurs raisons.

Todd Woodbridge déçu du timing de l’association des joueurs dirigée par Djokovic

Le vainqueur de 16 titres en double masculin du Grand Chelem a remis en question le moment choisi pour créer la nouvelle association et le fait que les joueuses n’étaient pas incluses.

« C’est juste un mauvais jugement en ce moment. Tout le monde perd son emploi, des millions de personnes sont sans travail, les tournois ont du mal à rester en place et à flotter, et la tournée essaie depuis six mois de revenir. C’est la première semaine de retour et ils jeter ce genre de bombe là-bas? Je suis assez déçu de la façon dont ils sont allés avec ce timing.

« Mais il y a la plus grande chute de toutes et c’est … où sont les femmes? Si vous voulez faire ça, le tennis est le seul sport qui est uni dans le monde, avec des prix égaux, nos majors se jouent ensemble.

Nous sommes meilleurs et plus forts comme un seul et nous ne résistons pas à cela. Ce groupe a totalement raté l’occasion de rassembler tout le monde et je pense que cela va être leur chute. « Ceux qui n’ont pas soutenu la décision de Djokovic et Pospisil incluent les autres membres du Conseil des joueurs de l’ATP – comme Roger Federer et Rafael Nadal – entre autres, ainsi que les organes directeurs du tennis – l’ITF, l’ATP Tour, le WTA Tour et les quatre organes du Grand Chelem.

Andy Murray a également déclaré qu’il ne s’inscrirait pas à l’association pour le moment et qu’il aurait également aimé que les femmes fassent également partie du plan.