A 39 ans et plein d’une gloire que personne d’autre n’a eue, fraîchement sorti d’un lockdown qui l’a obligé à s’arrêter et à réfléchir, engagé dans la gestion d’un physique qui commence à faire grincer les yeux, Roger Federer lève les yeux au-delà de l’horizon de ce temps suspendu et voit – pour la première fois – la courbe amicale d’une avenue de coucher de soleil qui l’attend.

La question à ce stade est: qui prendra sa place? Le classement ATP indique que Nole Djokovic est aujourd’hui numéro 1, suivi de Rafa Nadal. Le Serbe a 33 ans, Nadal 34. Ils peuvent renverser Federer (désormais numéro 4), mais ils ne peuvent pas garantir un si long règne: le leur sera toujours un intermède.

Pour trouver le successeur du roi Roger, il faut se tourner vers une autre génération. Ce qui mène tout droit aux noms de l’Autrichien Dominic Thiem (26 ans, numéro 3 Atp, déjà une bonne expérience en finale du Chelem), au prometteur mais immature Stefanos Tsitsipas (le Grec occupe la sixième position) ou à Alexander Zverev, mais l’Allemand d’origine russe, quoique extrêmement talentueux, risque à 23 ans de rester une éternelle promesse.

Federer a travaillé avec la banque suisse Credit Suisse. Compte tenu de leur partenariat de longue date, Federer a collaboré avec le Credit Suisse pour donner ses mots de sagesse sur le succès et les décisions qu’il a prises au cours de sa carrière qui ont fait de lui ce qu’il est maintenant.

Federer à sa retraite

«Tout a commencé très tôt à l’âge de 11 ans, j’ai décidé de me lancer dans le tennis. J’en ai fait mon objectif à 14 ans. Si je pouvais revenir en arrière et dire à mon jeune moi, alors que toute la solitude et l’isolement en valaient la peine.

Mais je pense aussi que la situation m’a donné l’envie de réussir, parfois les premiers pas dans une nouvelle direction sont inconfortables et avoir la confiance nécessaire pour le faire est quelque chose qui est si important pour le succès, ce n’est pas toujours le succès, bien qu’en chemin vous ferez face des hauts et des bas ».

Dit Roger Federer. «Vous devez avoir la capacité d’être à l’aise avec l’échec et d’en tirer des leçons. 2001 a été ça pour moi et cela m’a fait me demander si j’avais raté ma chance de revenir deux ans plus tard et de gagner mon premier Grand Chelem à Wimbledon m’a vraiment montré à quel point un état d’esprit positif était important », a-t-il ajouté.

Federer veut apporter un changement positif dans la société. «Je repense à l’époque où j’ai fondé la fondation Roger Federer alors que je n’avais que 22 ans et que j’avais encore beaucoup à prouver. Je savais que je voulais utiliser ma position pour un changement positif ».

À la fin de la vidéo, Federer a parlé de la retraite. «On me pose beaucoup de questions sur la retraite et je sais que je ne peux pas jouer au tennis éternellement, mais c’est quelque chose de spécial de bien faire quelque chose dans la vie. C’est un moment formidable en ce moment de ma carrière », a-t-il déclaré.