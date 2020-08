Alors que le monde connaît un chaos sans précédent, personne ne vous reprochera de vouloir faire vos valises et expédier vers une île très, très lointaine. Mais saviez-vous que ce rêve apparemment impossible pouvait réellement se réaliser – et que vous n’auriez pas à payer un centime? Il existe une poignée d’îles éloignées qui sont prêtes à parrainer votre déménagement, à vous donner une maison et à vous aider à créer une entreprise.

Tout ce que vous devez faire, c’est vous asseoir et vous détendre.

Antikythera, Grèce Imaginez vivre sur la côte balayée par les vents de la mer Égée, à deux heures de ferry de la Crète. . . Pour repeupler (elle ne compte que 20 habitants), l’Église orthodoxe grecque locale parraine les familles à déménager.

On vous donnerait un terrain, une maison et une allocation mensuelle de 590 $ pour les trois premières années que vous y vivez. Cela équivaut à environ 21 000 $ quand tout est dit et fait.

Isle of Rum, Scotland Honnêtement, avec un nom comme celui-là, de quoi avez-vous besoin de plus? Le gouvernement local construit des maisons écologiques pour les familles et le jogging va de la pêche à la garde d’enfants.

Isle of Rum est une communauté de 30 personnes à l’ouest de l’Écosse. Des merveilles naturelles comme les montagnes et des cascades en cascade et des attractions pittoresques comme un château de l’époque édouardienne, le rendent encore plus digne de s’y installer.

Sicile, Italie Si vous avez déjà envisagé de quitter votre 9-5, vous échapper en Italie pourrait être un moyen de transformer votre fantasme en réalité. Selon ., le maire de Cammarata, un hameau perché juste au sud de Palerme où s’entraînaient les chevaux olympiques, offre gratuitement des villas historiques aux nouveaux résidents afin de reconstruire la communauté.

Le piège? Vous devez rénover l’année dans les trois ans et déposer un dépôt de garantie de 5 900 $ qui vous sera restitué une fois la construction terminée. Un bonus supplémentaire – si vous avez un enfant après votre déménagement, le gouvernement vous donnera 1 180 $.

Molise, une région du sud de l’Italie, a versé une allocation mensuelle de 825 $ pendant trois ans – soit environ 29 700 $ au total – pour permettre aux gens d’ouvrir une entreprise dans la région.

Arranmore, Irlande Cherchez votre propre pot d’or dans cette baie cachée au large de la côte nord-ouest de l’Irlande.

Arranmore a élaboré un plan pour attirer les nouveaux arrivants sur ses côtes. Avec seulement 469 habitants en 2019, demande aux Américains et aux Australiens d’envisager de s’installer sur l’affleurement escarpé. En plus de ses fruits de mer frais, de ses plages isolées et de sa Guinness fluide (c’est l’Irlande, après tout), l’île possède une scène de démarrage dynamique avec des espaces de travail numériques et un accès Internet haut débit.

Les travailleurs à distance peuvent postuler au généreux programme Enterprise Ireland du pays pour obtenir potentiellement plus de 945 000 dollars de financement.

Pourquoi rester dans les «burbs» alors que vous pourriez avoir votre propre coin de paradis?

Maurice Si vous êtes prêt à sortir (presque) complètement du réseau, l’île Maurice est faite pour vous.

Connue pour ses lagons immaculés et ses forêts tropicales luxuriantes, elle est située au milieu de l’océan Indien, juste à la lisière de l’Afrique de l’Est et de Madagascar, c’est l’escapade parfaite sur l’île. Dans le cadre du Mauritius Business Growth Scheme, lancé en 2010, certains entrepreneurs recevront jusqu’à 500 $ par mois pendant un an pour démarrer leur propre entreprise.

Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais avec le coût de la vie si bas sur l’île, un peu suffit.

Île du Sud, Nouvelle-Zélande Au-delà de sa beauté, la Nouvelle-Zélande est connue pour sa qualité de vie, sa sécurité et son prix abordable.

En 2016, Kaitangata, un village rural à l’extrémité la plus éloignée de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, a fourni des lots de maisons et de terrains pour plus de 160000 USD à l’époque pour permettre aux personnes de déménager, selon The Guardian.

La petite ville avait 1 000 emplois ouverts dans les domaines de l’agriculture et du tourisme.

Sark, Angleterre La plus petite des quatre îles anglo-normandes d’Angleterre, Sark est entièrement interdite aux voitures et constitue donc l’endroit idéal pour les amateurs de plein air qui se déplacent à pied, à vélo ou en balade en calèche.

Il a des plages de sable à couper le souffle, une faune abondante et une observation des étoiles hors du commun. La Sark Society, une organisation qui sensibilise à l’île exonérée d’impôt et vise à doubler sa population de 500 habitants. À l’heure actuelle, il existe une initiative limitée de «liberté de mouvement» qui facilite la tâche des personnes vivant dans l’UE, l’EEE ou la Suisse. passeports pour déménager sans visa jusqu’au 31 décembre 2020. Avec ces options et d’autres, votre rêve de vivre sur une île peut facilement devenir réalité.