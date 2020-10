Vasiliy Lomachenko Oui Teofimo Lopez Ils ont une chance de prouver qui est le poids léger n ° 1 samedi lorsque deux combattants à des stades contrastés de leur carrière se rencontrent à Las Vegas.

Le duel d’unification tant attendu aura lieu dans le Bulle de MGM Grand de Top Rank, un événement principal alléchant dans lequel les deux principales pistes ont un point à prouver.

Heure et chaîne López vs Lomachenko

Campus: MGM Grand’s Bubble, Las Vegas, Nevada

Temps: 19 h 00 PT / 22 h 00 HE aux États-Unis. 21h00 au Mexique. 20h00 du Honduras.

Canal: ESPN Deportes aux États-Unis. Box Azteca au Mexique. L’espace en Amérique latine.

Teófimo López vs Vasily Lomachenko LIVE

Lomachenko Il a un pedigree remontant à une brillante carrière amateur qui comprenait deux médailles d’or olympiques pour remporter des titres mondiaux dans trois divisions différentes dans les rangs rémunérés.

Cependant, l’Ukrainien, qui est considéré non seulement comme le meilleur en poids, mais aussi comme l’un des principaux prétendants à être reconnu comme le roi de la livre pour livre, met plus que les ceintures WBA et WBO en jeu.

Sa réputation est en jeu contre un combattant, et un père, qui n’a eu aucun scrupule à faire comprendre ses intentions pendant un moment, bien avant le jeune homme. Lopez est devenu champion en arrachant brutalement le titre IBF à Richard Commey en deux manches en décembre dernier. .

Teofimo Lopez est depuis longtemps convaincu que son fils a le pouvoir et la précision d’exposer les louanges Lomachenko, et cela ne le dérangeait pas de lui en dire autant quand ils étaient dans le même hall de l’hôtel en décembre 2018.

Cette rencontre a déclenché une rivalité qui bouillonne depuis. Samedi, le feu atteindra le point d’ébullition. Le discours de poubelle a irrité Lomachenko, et maintenant le jeune homme Lopez vous devez le sauvegarder.

L’invaincu de 23 ans a l’âge de votre côté et plus à l’aise sur le bord, un gros frappeur qui a jusqu’à présent soutenu sa confiance et celle de son père avec 15 victoires consécutives.

Pourtant, c’est différent: c’est Lomachenko, un boxeur extrêmement qualifié qui a dû traverser les divisions pour relever de plus grands défis, dans tous les sens. Il a généralement passé ces tests avec brio.

Cependant, est-ce un pas trop loin? Peux-tu, comme ton papa l’a toujours cru, être Lopez qui résout “The Matrix” à l’intérieur du ring? Heureusement, les fans de boxe n’ont pas à attendre beaucoup plus longtemps pour le savoir.

Histoire récente

Comme cela a déjà été mentionné, Lopez était impitoyable contre Commey pour avoir réclamé la ceinture IBF, donnant au champion détrôné la première perte d’arrêt de sa carrière professionnelle.

Cela fait suite à des victoires à distance contre Diego Magdaleno et Edis Tatli plus tôt dans l’année, bien que Masayoshi Nakatani ait passé 12 rounds en juillet 2019 avant d’être confortablement battu sur les tableaux de bord.

Contrairement à son prochain adversaire, la sortie précédente de Lomachenko l’a vu exiger des tableaux de bord pour triompher contre Luke Campbell en août 2019. Une chute au 11e a permis une confortable victoire aux points, même si les marges finales n’ont pas rendu justice aux vaillants efforts de l’Anglais. .

Le compatriote de Campbell, Anthony Crolla, avait été écrasé quatre mois plus tôt, tandis que le CV impressionnant de Lomachenko comprend des victoires sur José Pedraza et Jorge Linares en poids léger.

C’est ce que disent les combattants

Lopez aux Stats Perform News: «J’espère qu’il se blesse, sérieusement, avec l’explosivité que j’apporte à la table. Je savais que j’étais le perdant dans cette affaire. Ecoute, ça ne me motive pas différemment, ce n’est pas comme changer quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C’est vraiment de ça qu’il s’agit. Je savais que j’allais être l’opprimé dans ce combat. “

Lomachenko sur le discours d’avant-combat de son adversaire: «Pour moi, ce ne sont que des mots. Samedi, on verra ».

Promoteur Bob Arum sur Lomachenko: «Il ne veut pas d’un combat facile ou gagner une décision, il veut gagner en détruisant son adversaire. Floyd Mayweather était un grand combattant défensif. Mais contrairement à Mayweather, Loma est toujours à la recherche d’un moyen de détruire ses adversaires. C’est ce qui fait de lui un combattant convivial. “

Résumé et répétition:

