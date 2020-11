le Club de football de Barcelone Il a souffert d’une des pièces de l’épine dorsale marquée de son projet, celle qui le sauve lorsque la force et l’ordre défensifs brillent par leur absence. L’importance de Marc-Andre Ter Stegen au Barça Il est tel que même la remarquable démonstration de Neto dans les jours d’absence de son concurrent ne l’a pas aidé à commencer le premier match dans lequel il est entré dans l’appel.

Ter Stegen a débuté contre le Dinamo Kiev et le résultat ne pourrait pas être meilleur pour un Barcelone qui a souffert de l’indicible en défense contre les Ukrainiens, remarquables dans la construction mais qui se sont retrouvés encore et encore avec les mains et les pieds salvateurs du gardien allemand, qui ne s’est pas fait remarquer du tout en raison de l’absence de près de trois mois.

Le catalogue des interventions du gardien de but était d’enseigner dans les écoles. En première mi-temps, il s’est démarqué avec une rectification qui a empêché le match nul du Dinamo après quelques premières minutes extraordinaires de Barcelone en attaque, mais avec des distractions en défense. Ter Stegen a su partir pour éviter le but, et après la pause, il allait répéter sa performance jusqu’à trois fois, nécessaire pour sauver le Barça d’un désordre dans lequel il s’était retrouvé en raison de sa fragilité défensive.

Koeman n’a pratiquement rien donné au gardien de but, qui ne comptait sur Piqué que comme un atout défensif de premier plan. Busquets a cessé de l’être pendant des mois, et De Jong, en tant que central, est loin d’être un argument concurrentiel. Les ailiers offensifs Dest et Alba n’ont pas pu compenser le système, qui est parti main dans la main Marc-André deux fois, résolu avec un pied et une main exquis, évitant les buts de l’équipe de Kiev, frustré du banc avec le retour miraculeux de l’un des meilleurs gardiens de but de la planète.

Le Dinamo allait faire ses débuts dans le match d’une manière plus que méritée, mais Tsygankov, qui avait déjà rencontré Ter Stegen, a dû profiter du rebond au but après un nouvel arrêt magnifique de l’Allemand, la main baissée pour dévier le tir initial de Verbic, reflet de l’importance capitale de l’un des deux joueurs les plus importants du match. Le Barça, qui a gagné par miracle… et par les miracles de leur gardien.